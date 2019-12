Rieti

Arbitro

Reti

ALTRE GARE, RISULTATI X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nonostante i problemi societari la Berretti del Rieti riesce a buttarsi tutto alle spalle e vincendo 4 a 1 a Pontedera lasciare anche il penultimo posto in classifica.Nella decima giornata di campionato, la prima di ritorno, la squadra allenata da Lorenzo Pezzotti in Toscana trova morale dopo una gara giocata bene e soprattutto mentre stacca l’ultima posizione in classifica occupata dal Pontedera, salendo a quota 7, scavalca anche la Pianese fermata in casa sul 3 a 3 dall’Olbia.Con il Pontedera era scontro salvezza e gli amarantocelesti dovevano vincere sia per la classifica che per il morale ma soprattutto per trovare quella tranquillità che in questo campionato praticamente è sempre mancata a causa delle vicissitudini societarie.Il Rieti parte subito bene e al 33’ va in vantaggio con Zagaria riuscendo a controllare ben la gara per tutto il primo tempo. A inizio ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa con Giuliani al termine di un’azione rocambolesca e fortuita. I reatini però non si abbattono e in sei minuti tra il 66’ e il 72’ vanno a rete prima con Nallo poi Principi, al 69’ e infine con il neo entrato Bernedini che chiude la gara con 20 minuti di anticipo durante i quali i ragazzi di Pezzotti non rischiano nulla controllando bene l’incontro.«I ragazzi hanno giocato davvero bene - commenta Il tecnico amarantoceleste Pezzotti - Sono stati bravi, hanno fatto una bella prestazione di gruppo soprattutto nel secondo tempo siamo riusciti a stare alti nella loro metà campo e anche chi è entrato in corsa ha dato il proprio contributo. Speriamo di ritrovare la giusta concentrazione perché la settimana scorsa nonostante tutto ci siamo allenati bene: alla fine questo è un buon gruppo che può lavorare bene e che alla fine la prestazione buona la fa sempre se messo in condizione».: Rosati, Mariantoni, Brentegani (71’ Zona), Magliozzi, Nallo Santini (61’ Nasufi), Zagaria (50’ Bernardini), Mingione, Parente, Principi (71’ Bonis), Cammarota (50’ Paglino) All. Pezzotti A disp. Massa, Capaccio: Michele Poneti (Della Bartola e Lipardi): 33’ Zagaria (R), 49’ Giuliani (P), 66’ Nallo (R), 69’ Principi (R) e 72’ BernrdiniCarrarese-Arezzo 3-3Pianese-Olbia 3-3Ternana-Siena 2-0Viterbese-Pistoiese 2-0Viterbese 30Ternana 23Arezzo 20Carrarese 17Olbia 14Siena 13Pistoiese 10Rieti 7Pianese 6Pontedera 3