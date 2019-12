ALTRE GARE, X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con l’incognita di possibili convocazioni in prima squadra (Caneo potrebbe decidere di non convocare i sette giocatori in odore di rescissione), probabilmente più spada di Damocle che opportunità, la Berretti domani affronterà la prima gara del girone di ritorno a Pontedera.Nella decima giornata del girone C del campionato Berretti alle 14.30 (arbitro Eleonora Labate di Firenze assistita da Pasquale Riccio di Lucca e Francesco Boccolini di Pisal) la squadra allenata da Lorenzo Pezzotti sarà di scena in Toscana per il più classico degli scontri salvezza tra le ultime due formazioni in classifica: gli amarantocelesti penultimi a 4 punti e il Pontedera ultimo con 3.I reatini arrivano a questa gara motivati e speranzosi visto che l’unica vittoria di questa stagione è arrivata proprio contro l’undici della provincia di Pisa nella gara di esordio al Gudini, dopodiché un altro solo punto conquistato questa volta in trasferta con la terzultima Pianese.Certo è che i problemi che hanno afflitto il girone d’andata, con prima il tecnico Pezzotti andato a sostituire per tre gare l’allenatore della squadra di serie C e poi a causa delle incertezze societarie con giocatori che spesso erano aggregati con la formazione maggiore se non addirittura quasi tutta la squadra come per la gara con la Reggina, non sembrano essere terminati e sono di nuovo in allerta i giovani giocatori che potrebbero essere ancora una volta precettati.L’allenatore reatino Pezzotti comunque non fa drammi e, in attesa di capire come evolverà la situazione, prepara la gara con tranquillità contando per il momento su tutti gli uomini a sua disposizione, consapevole che andrà ad affrontare una squadra agguerrita che questa stagione non ha mai vinto, ha racimolato tre pareggi, tutti in casa, con Siena, Carrarese ma nell’ultimo turno ha fermato la Ternana seconda in classifica sul 3 a 3.Carrarese-ArezzoPianese-OlbiaTernana-SienaViterbese-PistoieseViterbese 27Ternana 20Arezzo 19Carrarese 16Siena e Olbia 13Pistoiese 10Pianese 5Rieti 4Pontedera 3