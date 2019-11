IL TABELLINO

Rieti

Arezzo

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Una sconfitta che ci può stare con la terza forza del campionato al termine di un girone sicuramente non semplice per la Berretti del Rieti.La squadra allenata da Lorenzo Pezzotti nella nona giornata del girone C perde in casa 2 a 1 contro l’Arezzo e adesso nella pausa dovuta alla sosta di campionato l’obiettivo è ritrovare quella tranquillità che in questo avvio di stagione è venuta meno per cause per lo più esterne e legate alle note vicissitudini societarie che a cascata si sono riverberate anche sul settore giovanile amarantoceleste e, inevitabilmente, anche sulla Berretti.A decidere l’incontro contro l’Arezzo una sfortunata deviazione del difensore reatino Petrit Nasufi a un quarto d’ora dal triplice fischio, dopo una gara sostanzialmente equilibrata e dove il Rieti era riuscito andare in vantaggio al 17’ con Valerio Bernardini, salvo poi farsi raggiungere quasi subito dai toscani, dopo soli 7’, dall’esterno amaranto Sussi partito in posizione più che dubbia.Con questa sconfitta gli amarantocelesti restano penultimi a quota 4 a un punto dalla Pianese sconfitta nel derby tutto senese con il Siena e con un punto di vantaggio sul Pontedera dove sabato 7 dicembre il Rieti sarà di scena contro l’unica squadra con la quale finora è riuscita a fare bottino pieno.«L’Arezzo è la squadra più forte che ho visto sinora forse perché non ero in panchina contro la Viterbese e la Ternana ma nonostante questo abbiamo retto - commenta il tecnico reatino Pezzotti - Loro hanno dimostrato di essere forti in tutti i reparti e di essere impostati come le prime squadre facendo valere la loro predominanza fisica, giocando sulle seconde palle. Ai punti sicuramente hanno meritato vincendo ogni contrasto ma nel computo delle occasioni forse siamo stati migliori e se l’arbitraggio non fosse stato leggermente sbilanciato forse adesso potremmo raccontare un’altra storia ma va bene così sono soddisfatto e fiducioso: se i ragazzi si compattano e lavorano in questo modo, soprattutto nel primo tempo, possiamo fare ancora buone cose».: Massa, Cirillo, Brentegani (44’ Nasufi), Magliozzi (68’ Zona), Mariantoni, Santini, Bernardini, Esposito, Paglino (52’ Parente), Principi (68’ Bonis), Mingione. All. Pezzotti. A disp. Rosati, Capaccio, Zagaria, Falilò.: Gagliardotto, Bertollini, Ruscetta, Bardonaro, Riela, Martelli, Sussi, Baldoni (63’ Scuderi), Cristaldi (62’ Conteduca), Verdelli, Sestini (51’ Jaupaj). All. Palazzi A disp. Casini, La Rosa, Fazzuoli, Pellegrini, Bux, Frattarelli, Blasetti, Caushaj, Steccato.: Antonucci di Frosinone (Angelucci e Ceraolo di Rieti): 17’ Bernardini (R), 24’ Sussi (A), 75’ Nasufi aut. (A): ammoniti Mariantoni ed Esposito (R), Scuderi (A).Carrarese-Pistoiese 2-1Pianese-Siena 0-3Pontedera-Ternana 0-0Viterbese-Olbia 2-0Viterbese 27Ternana 20Arezzo 19Carrarese 16Siena e Olbia 13Pistoiese 10Pianese 5Rieti 4Pontedera 3