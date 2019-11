IL TABELLINO

Rieti

Olbia

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti si deve arrendere a un Olbia trascinato da Giuseppe Pinna che, grazie a una tripletta in 8 minuti, oltre portarsi a casa il pallone trascina i sardi alla vittoria finale di una gara terminata 4 a 2 per gli ospiti.Nella settima giornata del girone C della Berretti la squadra amarantoceleste perde in casa 4 a 2 al termine di una partita sostanzialmente equilibrata fino all’ora di gioco quando sul risultato di 1 a 1, reti al 35’ di De Marcus per l’Olbia e pareggio al 5’ del secondo tempo di Bernardini, sale in cattedra l’esterno sardo che riesce a trovare la via del gol tre volte in 8 minuti, al 60’, al 62’ e al 68’. Sul risultato del 4 a 1 gli ospiti controllano bene la gara ma il Rieti non si lascia andare e accorcia a 5 minuti dal termine grazie a un’autorete di Putzu quando però è ormai troppo tardi per per poter riaprire la gara.Con questa sconfitta gli amarantocelesti scivolano al penultimo posto in virtù del successo in trasferta nello scontro diretta della Pianese iper 1 a 0 in casa del Pontedera.Domenica prossima gli amarantocelesti saranno di scena a Pistoia ma prima si dovrà capire che piega prenderà la situazione: sia per quanto riguarda l’impiantistica, considerando che difficilmente lunedì verrà risolto il problema dell’illuminazione dell’ex Scia, sia della nuova gestione del settore giovanile che dopo l’addio di Nicola Costanzo ha visto l’arrivo di Elia Rosselli, già lo scorso anno nello staff delle giovanili con Gianfranco Mancini, che sembra già aver avviato una serie di azioni e interventi probabilmente non indolori nel prosieguo del percorso dell’intero settore giovanile.: Rosati, Nasufi, Zona, Collorafi, Nallo, Santini, Zagaria, Capaccio, Bernardini, Bonis, Mingione. All. Pezzotti Verderame, Gammarota, Cirillo, Esposito, Magliozzi, Mariantoni, Paglino, Parente, Principi, Troiani, Pastore: Chessa, Secci, Marroni, Putzu, Ciaddu, Pinna Gi, Belloni, Floris, Occhioni, De Marcus. All. Testoni A disp. Achenza, Pinna Ga., Bulla, Asara, Canu, Di Paolo.: Amato di Tivoli (Corsini di Roma 1 e Ceraolo di Rieti): 35’ De Marcus (O), 50’ Bernardini 60’ (R), 62’ e 68’ Giuseppe Pinna (O), 85’ aut. Putzu (R).Arezzo-Pistoiese 3-2Carrarese-Siena 2-1Pontedera-Pianese 0-1Viterbese-Ternana 2-0Viterbese 21Ternana 16Olbia 13Arezzo 12Carrarese e Siena10Pistoiese 7Pianese 5Rieti 4Pontedera 2