RIETI - Dopo la pausa della scorsa settimana il campionato Berretti riparte e domani si giocherà la settima giornata che al Gudini, per il girone C, vedrà in campo il Rieti contro l’Olbia.Alle 14.30 sul sintetico dell’impianto sportivo reatino di Molino della Salce (arbitro Matteo Amato di Tivoli assistito da Alessio Corsini di Roma 1 e Vincenzo Ceraolo di Rieti) la squadra allenata da Lorenzo Pezzotti sarà chiamata a una gara di grande maturità contro una formazione che seppur 14 giorni fa ha perso malamente in casa 3 a 0 contro l’Arezzo in questo avvio di stagione ha fatto vedere buone cose conquistando 10 punti che le permettono di essere terza in classifica insieme alla Robur Siena alle spalle di una Ternana (16) e di una Viterbese Castrense (18) che sembrano fare un campionato a parte.Dal canto loro gli amarantocelesti per tornare a muovere la classifica, dopo la vittoria dell’esordio stagionale contro il Pontedera il 21 settembre scorso Esposito e compagni hanno raccolto solo un altro punto in quel di Siena contro la Pianese quasi un mese fa, dovranno scendere in campo concentrati e carichi cercando soprattutto di non farsi condizionare troppo dalle vicende societarie che, seppur investendo principalmente la prima squadra, hanno inevitabilmente ricadute anche sulle formazioni giovanili e in primis la Berretti: basti ricordare la temporanea assenza del tecnico che ha dovuto affidare i suoi ragazzi all’allenatore in seconda Giuseppe Ficorilli per guidare la squadra di serie C nell’”interregno” tra Mariani e Caneo e, soprattutto, ultima in ordine di tempo il fatto accaduto ieri sera quando a causa del mancato pagamento da parte della società delle bollette, con conseguente distacco della fornitura elettrica, la squadra non si è potuta regolarmente allenare all’eco Scia.A causa del mancato allenamento di ieri Pezzotti farà la conta delle assenze e scioglierà gli ultimi dubbi in vista della gara contro i sardi solo dopo l’allenamento odierno sperando di poter trasformare tutto questo caos in energia positiva.Arezzo-PistoieseCarrarese-SienaPontedera-PianeseViterbese-TernanaViterbese 18Ternana 16Olbia e Siena 10Arezzo 9Pistoiese e Carrarese 7Rieti 4Pianese e Pontedera 2