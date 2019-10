IL TABELLINO

Robur Siena

Rieti

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Non è bastato il ritorno in panchina del tecnico Lorenzo Pezzotti per dare una svolta alla Berretti del Rieti che torna sconfitto 2 a 1 dalla trasferta toscana contro la Robur Siena.Una sconfitta che al di là di come è maturata allunga il digiuno amarantoceleste di vittorie, dopo il successo dell’esordio in casa contro il Pontedera il 21 settembre, i reatini nelle restanti 5 partite hanno collezionato solo un punto, contro la Pianese la quarta giornata, collezionando perciò solo 4 punti in sei gare che valgono il terzultimo posto in classifica con alle spalle proprio le uniche 2 squadre con cui è riuscita ad andare a punti, Pontedera e Pianese appunto.A Siena i reatini partono bene e trovano addirittura il gol del vantaggioso la punta Edoardo Paglino. Al 32’ ma una disattenzione difensiva permette ai padroni di casa di trovare il gol del pareggio dopo solo 6 minuti con l’altro numero 9, Francesco Mazzei. La ripersa si apre in pratica con la rete del 2 a 1 dei bianconeri su una punizione a firma dell’attaccante toscano Emiliano Arigò, una punizione fortemente contestata dai reatini che da qui fino alla fine della gara non riusciranno ad acciuffare il pareggio nonostante diverse buone occasioni non sfruttate dai laziali.«Abbiamo perso male - commenta il tecnico reatino Pezzotti - La squadra ha fatto una buona partita alla pari con i toscani e per molti tratti superiori. Abbiamo subito il pareggio per un grosso errore nostro e il secondo su punizione inesistente da 30 metri. Abbiamo avuto due grandi palle gol davanti alla porta per pareggiare ma le abbiamo fallite clamorosamente. Si cresce anche con queste partite».Intanto sabato prossimo a Rieti arriverà un Olbia che è terzo insieme proprio alla Robur Siena e che avrà voglia di cancellare il passo falso casalingo odierno contro l’Arezzo che l’ha visto soccombere 3 a 0.: Petrucci, Savanti, Busini, Basilicata, Abari, Gafa (55’ Rimedio), Sestini (70’ Cerbara), Chiti, Mazzei (84’ Seazzu), Arigò (55’ Polacchi), Discepolo (70’ Delgrosso) All. Arigilli. A disp. Fieramonti, Arrigucci, Gambassi, Borgognese, Cioni.: Rosati, Nasufi, Zona, Magliozzi (67’ Bonis), Nallo, Santini, Zagaria (49’ Bernardini), Esposito, Paglino, Capaccio (49’ Parente), Mingione (67’ Cammarota). All. Pezzotti. A disp. Verderame, Brentegani, Cirillo, Mariantoni, Troiani.: Argenti di Grosseto (Cerofolini e Marconi di Arezzo): 32’ Paglino (R), 38’ Mazzei e 50’ Arigò (A): ammoniti Saventi, Polacchi e Delgrosso (S), Zona e Parente (R).Olbia-Arezzo 0-3Pianese-Viterbese 0-5Pistoiese-Pontedera 3-0Ternana-Carrarese 2-0Viterbese 18Ternana16Olbia e Siena 10Arezzo 9Carrarese e Pistoiese 7Rieti 4Pontedera e Pianese 2