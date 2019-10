ALTRE GARE, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Lorenzo Pezzotti torna sulla panchina della Berretti del Rieti in occasione della gara di domani a Siena contro la Robur.Dopo tre giornate di assenza forzata durante le quali, sostituito dal suo secondo Giuseppe Ficorilli, il quarantaquattrenne tecnico reatino ha traghettato la squadra amarantoceleste di serie C dalla guida tecnica di Albero Mariani a quella di Bruno Caneo, domani alle 14.30 allo stadio Mauro Nannotti di Badesse in provincia di Siena, Pezzotti riprenderà la guida della formazione con cui ha iniziato la stagione in occasione della sesta giornata del girone C del campionato Berretti (arbitro Alessio Argenti di Grosseto assistito da Fabio Cerofolini e Fabio Marconi di Arezzo).Pezzotti è tornato ad allenare il gruppo mercoledì e trova una squadra che senza di lui, ha affrontato perdendo contro le prime due squadre del girone Vitebese e Ternana: Esposito e compagni sono infatti stati sconfitta in casa dalla Viterbese 4 a 2, hanno pareggiato nel senese contro la Pianese 1 a 1 e perso 3 a 0 nuovamente in casa contro la Ternana sabato scorso; dovrà riannodare quindi le fila di un discorso che non si è mai propriamente interrotto perché anche quando si è ritrovato a dover guidare la prima squadra del Rieti, con ottimi risultati tra parentesi, ha sempre seguito, anche fisicamente quando possibile, gli allenamenti dei giovani amarantocelesti, rimanendo sempre in stretto contatto con lo staff tecnico.Sarà certamente una partita difficile quella di domani con la Robur Siena, contro un avversario che sta attraversando un buon momento di forma ed è reduce da due vittorie in altrettanti derby conto la Pistoiese e in trasferta contro l’Arezzo sabato scorso.«Abbiamo qualche giocatore acciaccato - commenta Pezzotti - Mi prendo tutto il tempo per valutare e scioglierò le riserve solo a ridosso dalla gara. Sarà come sempre una gara difficile in cui però dobbiamo cercare di fare vedere quello che valiamo. Mi auguro di tornare con un risultato positivo per la classifica ma anche per l’umore dei ragazzi che in queste settimane hanno lavorato bene nonostante le difficoltà della situazione che si è venuta a creare a causa del mio temporaneo spostamento in prima squadra».Olbia-ArezzoPianese-ViterbesePistoiese-PontederaTernana-CarrareseViterbese 15Ternana13Olbia 10Carrarese e Siena 7Arezzo 6Rieti e Pistoiese 4Pontedera e Pianese 2