IL TABELLINO

Rieti

Ternana

Reti

ALTRI RISULTATI, V GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti perde male lo scontro casalingo contro i cugini della Ternana: nella quinta giornata del girone C al Gudini finisce 3 a 0 per gli umbri.Una sconfitta che non pesa troppo sulla classifica visto i risultati di Pianese e Pontedera entrambe sconfitte che restano ultime in classifica, lasciando i reatini in penultima posizione insieme alla Pistoiese sconfitta anch’essa in casa dall’Olbia, ma che pesa sul morale di capitan Cristian Esposito e compagni.La gara si decide a cavallo del riposo con la Ternana capace di sbloccare la gara poco prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo al 41’ con Cori e chiuderla nei primi dieci minuti dell ripresa con un uno due, a firma di Vergaro al 7’ e Tourè al 9’ del secondo tempo, che ha tagliato le gambe ai padroni di casa fissando definitivamente il risultato sul 3 a 0 finale, nonostante il tecnico reatino Giuseppe Ficorilli, che probabilmente già da sabato prossimo tornerà a fare il secondo a Lorenzo Pezzotti reduce da traghettamento della squadra di serie C, abbia provato a dare una scossa al Rieti cambiando ben quattro giocatori due minuti dopo la terza rete rossoverde.Adesso gli amarantocelesti dovranno andare a cercare il riscatto sul difficile campo dell Robur Siena tornata vincitrice per 3 a 1 dal campo dell’Arezzo.: Massa, Nasufi (61’ Cirillo) Zona (61’ Mariantoni), Magliozzi (61’ Brentegani), Nallo, Collorafi, Bonis (55’ Parente), Esposito, Paglino, Bernardini (61’ Pastore), Mingione. All. Ficorilli A disp. Rosati, Cammarota, Capaccio, De Santis, Santini, Troiani, Zagaria.: Pernini, Di Bartolomeo (72’ Nunzi), Mora (49’ Libera), Tourè, De Francesco, Gaggiotti, Cancisni (72’ Malerba), Cori, Vergaro, Borghetti (65’ Brevi), Cissokho All. Mariani A disp. Tamburelli, Gregori.: 41’ Cori, 52’ Vergaro, 54’ TourèArezzo-Siena 1-3Carrarese-Pianese 1-0Pistoiese-Olbia 2-4Pontedera-Viterbese 1-4Viterbese 15Ternana13Olbia 10Carrarese e Siena 7Arezzo 6Rieti e Pistoiese 4Pontedera e Pianese 2