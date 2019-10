IL TABELLINO

Pianese

Rieti

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Sfuma la quarto minuto di recupero il sogno della prima vittoria in trasferta stagionale della Berretti del Rieti. Contro la Pianese nella quarta giornata del girone C del campionato Berretti la formazione amarantoceleste pareggia 1 a 1 facendosi raggiungere dai toscani durante i minuti di recupero al termine di una gara giocata bene e con attenzione, almeno fino alla beffa del pareggio.Ancora una volta, dopo la gara casalinga con la Viterbese, in panchina non c’è l’allenatore Lorenzo Pezzotti Cristian promosso in prima squadra a seguito delle dimissioni del tecnico che seguiva la formazione di seri C, e a condurre i ragazzi nella trasferta toscana è stato l’allenatore in seconda Giuseppe Ficorilli.Il Rieti scende in campo concentrato e come consuetudine ordinato tatticamente tanto che nella prima frazione non rischia nulla con il portiere Antonio Massa praticamente inoperoso riuscendo però anche a rendersi pericoloso dalle parti dell’estremo difensore bianconero in un paio di occasioni. Nel secondo tempo i reatini entrano in campo più motivati e conquistano metri fino al 74’ quando, su uno spunto di Davide Principi, conquistano un rigore trasformato dal difensore Samuele Zona. I sabini sembrano controllare bene la gara e creano anche diverse occasioni da gol senza però capitalizzarle fino al 94’ quando arriva la beffa su un rinvio sbagliato della retroguardia il senese Zagaria con un gran tiro supera l’incolpevole portare amarantoceleste Antonio Massa. Ci sarebbe anche l’occasione per il nuovo vantaggio del Rieti ma al 95’ il portiere della Pianese si supera e blocca il risultato sul definitivo pareggio.«I ragazzi sono stati concentrati fino all’ultimo - commenta il tecnico del Rieti Ficorilli - Purtroppo sotto porta siamo stati poco cattivi e le tre, quattro occasioni nette che abbiamo avuto per chiudere la gara non le abbiamo sfruttate. Nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla e siamo stati bravi a coprire il campo nel secondo tempo invece abbiamo fatto un buon possesso palla, palleggiando bene purtroppo un’indecisione della difesa ci è costata due punti: c’è rammarico ma anche la consapevolezza che i ragazzi se scendono in campo con la convinzione mostrata oggi possono giocarsela con tutti».: Dragone, Tortora, Demasi (57’ Chiavacci), Scognamiglio, Mancianti, Zagaria, Battistini (57’ Chiodi), Tampini (67’ Passero), Martini F. (57’ Sartore), Lelli, Martini G. (78’ Capitale) All. Berni A disp. Terribile, Biagiotti, Tozzi, Ferrari.: Massa, Nasufi, Zona, Magliozzi, Santini, Collorafi, Bonis (60’ Parente), Esposito, Bernardini (75’ Paglino), Principi, Mingione. All. Ficorilli A disp. Rosati, Brentegani, Mariantoni, Cammarota, De Santis.: 75’ rig. Zona (R), 94’ Zagaria (P): ammoniti Tortora, Tampino e Martini (P) e Collorafi e Mingione (R).Olbia-Pontedera 4-0Siena-Pistoiese 2-0Ternana-Arezzo 1-0Viterbese-Carrarese 2-1Viterbese 12Ternana10Olbia 7Arezzo 6Carrarese, Siena, Rieti e Pistoiese 4Pontedera e Pianese 2