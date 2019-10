ALTRE GARE, IV GIORNATA

RIETI - La Berretti del Rieti sarà di scena domani a Piancastagnaio in provincia di Siena per la quarta giornata di campionato e anche con i bianconeri in panchina non siederà il tecnico Lorenzo Pezzotti.Contro la Pianese (arbitro Leonardo Casini di Siena assistito da Gianluca Stella di Grosseto e Arianna Anello di Piombino) a guidare la squadra amarantoceleste, come sabato scorso a Rieti nel derby contro la Viterbese, ci sarà l’allenatore in seconda Giuseppe Ficorilli dato che Pezzotti, viste le note vicende delle società con il divorzio dal tecnico della prima squadra Alberto Mariani, in questa settimana è stato impegnato con la squadra di serie C che domenica ospiterà il Monopoli.Ficorilli diramerà la convocazione ufficiale solo questa sera al termine dell’allenamento di rifinitura dato che qualche giocatore ha avuto degli strascichi dalla partita di sabato accusando qualche problemino fisico ma tutto ciò alla fine non dovrebbe stravolgere l’ossatura principale della formazione reatina che dopo lo splendido esordio con il Pontedera ha perso due gare, a Carrara e in casa con la Viterbese: due sconfitte causate più da disattenzioni e leggerezze proprie che per altro. In Toscana Esposito e compagni andranno ad affrontare una neopromossa che in queste prime tre partite dopo il pareggio nella prima giornata con l’Olbia in trasferta 0 a 0, ha perso in casa con la Pistoiese 2 a 0 e ad Arezzo 4 a 1, conquistando perciò solo un punto.Una partita che sulla carta è quindi alla portata degli amarantocelesti viste anche le difficoltà di trovare la via del gol dei senesi. I ragazzi di Ficorilli dovranno però evitare quei cali di concentrazione che nelle ultime due partite, nonostante abbiano tenuto bene il campo facendo vedere buone trame di gioco e un discreto rigore tattico, hanno causato due sconfitte pesanti nel punteggio, 3 a 1 contro la Carrarese e 4 a 2 nel derby con i gialloblù, costringendo perciò il portiere reatino Giovanni Rosati a raccogliere per ben 7 volte la palla in fondo alla propria porta.Olbia-PontederaSiena-PistoieseTernana-ArezzoViterbese-CarrareseViterbese 9Ternana7Arezzo 6Carrarese, Olbia e Pistoiese 4Rieti 3Pontedera 2Siena e Pianese 1