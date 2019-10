IL TABELLINO

Rieti

Viterbese

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Orfani del tecnico Lorenzo Pezzotti i ragazzi della Berretti del Rieti vengono sconfitti casa 4 a 2 nel derby contro la Viterbese.Nella terza giornata del girone C del campionato Berretti gli amarantocelesti al termine di una partita ricca di emozioni vengono sconfitti 4 a 2 da una Viterbese che seppur non dominando nei 90 minuti ha meritato la vittoria se non altro per la capacità di essere cinica nei momenti clou dell’incontro senza mai andare in difficoltà anche nei momenti di maggior spinta dei padroni di casa.In avvio di gara l’assenza dell’allenatore Lorenzo Pezzotti, chiamato d’urgenza a colmare il vuoto lasciato in prima squadra dall’addio di Alberto Mariani, non sembra fari sentire anzi Manuele Parente e compagni partono bene e riescono a tenere in mano il pallino del gioco con le solite trame già fatte vedere nelle prime due uscite. Il Rieti gioca palla a terra e cerca di sfruttare le fasce ma la Viterbese è ben messa in campo e si vede che è una squadra quadrata e solida pronta a sfruttare le disattenzioni degli avversari cosa che avviene allo scadere con i gialloblù che trovano la via del gol al 39’ con Capparella e nei minuti di recupero del primo tempo con Simonelli.Nell’intervallo l’allenatore in seconda del Rieti Giuseppe Ficorilli riesce a scuotere i suoi e il Rieti rientra in campo motivato e dopo aver fatto vedere due belle azioni corali sulle fasce sugli sviluppi di un calcio d’angolo Valerio Bernardini al 4’ della ripresa accorcia di testa e segna la rete del 2 a 1.Neanche il tempo di ridisporsi in campo che però la Viterbese, complice anche una dormita della retroguardia amarantoceleste, Menghi ripristina il doppio vantaggio della Viterberse. Esposito e compagni sembrano accusare il colpo e dopo 9’ da 25 metri Zanon segna il gol del 4 a 1 per la Viterbese. Il Rieti nonostante i tre gol di svantaggio si riscuote e con carattere prova a riprendere le redini del gioco ma la Viterbese non si scompone fino all’85’ quando Zona riesce a siglare per il Rieti il gol del definitivo 4 a 2.«Una gara avvincente sapevamo che la Viterbese era un avversario tosto - commenta il dirigente amarantoceleste Giampiero Mariantoni - Alla fine abbiamo pagato caro un paio di nostre disattenzioni e il terzo gol alla fine subito dopo aver trovato la rete del due a uno ci ha tagliato un po’ le gambe. La Viterbese è una buonissima squadra come del resto dimostra la classifica da parte nostra c’è da sottolineare alla fine il carattere anche sul 4 a 1 non abbiamo mollato».: Rosati, Nasufi (56’ Cirillo), Zona, Magliozzi (75’ Troiani), Nallo, Collorafi, Parente (45’ Brentegani), Esposito, Paglino (45’ Bernardini), Principi, Mingione. A disp. Vendrame, Bonis, Brentegani, Cammarota, Capaccio Troiani, Cirillo, Mariantoni, De Santis, Santini, De Franceschi. All. Ficorilli: Torelli, Macri, Lauri, Menghi E. (45’ Ferramisco), Giannetti, Lisi, Simonelli, Zanchi, Menghi M. (76’ Pelliccioni), Capparella (76’ Oriolesi), Vari (65’ Covarelli). A disp. Gemelli,Capati, Furia, Celesti, Loria Almonte, Braido, Braccio, Moretti, Covarelli. All. Boccolini.: Spagnoli di Tivoli (Ceraolo e Angelucci di Rieti): 39’ Capparella (V), 45’ Simonelli (V), 49’ Bernardini (R), 50’ Menghi (V), 59’ Zanon (V), 85’ Zona (R).: ammoniti Nasufi Collarafi e Principi (R), Menghi E. E Vari (V)Arezzo-Pianese 4-1Olbia-Siena 5-2Pistoiese-Ternana 1-1Pontedera-Carrarese 1-1Viterbese 9Arezzo 6Carrarese, Ternana, Olbia e Pistoiese 4Rieti 3Pontedera2Siena e Pianese 1