RIETI - Per il derby contro la Viterbese la Berretti del Rieti potrà contare su tutta la rosa tranne, particolare non da poco, l’allenatore Lorenzo Pezzotti che domenica siederà sulla panchina della serie C.Dopo le vicissitudini che hanno portato all’addio del tecnico della prima squadra amarantoceleste Alberto Mariani e il suo vice, la società reatina ha deciso di affidare a Pezzotti la guida della squadra che domani sera giocherà a Teramo per l’ottava giornata del campionato di Lega Pro, impedendogli di fatto di guidare i suoi ragazzi che alle 15, sempre di domani, sabato 5 ottobre, saranno impegnati al Gudini (arbitro Simone Spagnoli di Tivoli assistito da Vincenzo Ceraolo e Luca Angelucci di Rieti) nella difficile sfida contro una Viterbese prima in classifica.In panchina nella terza giornata del giorone C del campionato Berretti andrà quindi il secondo, Giuseppe Ficorilli, che in questi giorni ha guidato gli allenamenti nonostante la presenza di Pezzotti sia ieri che nella rifinitura che si terrà nel pomeriggio, e sarà supportato dal tecnico dell’Under 15 di Lega Pro, Claudio Gerini.La Viterbese dopo aver vinto 1 a 0 a Pistoia nell’esordio di campionato, sabato scorso in casa ha liquidato con un secco 3 a 0 l’Arezzo quindi per Esposito e compagni sarà una gara sicuramente impegnativa da affrontare con determinazione e una concentrazione maggiore rispetto alla gara in Toscana della settimana scorsa dove nonostante una partita a lunghi tratti dominata gli amarantocelesti hanno lasciato scoperto il fianco alle ripartenze perdendo per 3 a 1.«La squadra sta bene - dichiara il dirigente accompagnatore della Berretti Giampiero Mariantoni - Nonostante la sconfitta di sabato scorso l’ambiente è carico anche perché a Carrara abbiamo fatto una buona gara a parte qualche indecisione. La squadra è viva ma domani sarà una partita dura contro una formazione che nelle prime due uscite ha fatto molto bene. C’è anche questa incognita dell’assenza dell’allenatore, maturata così all’improvviso ma non credo che inciderà molto, potrebbe essere anche da stimolo per i nostri ragazzi del resto Giuseppe conosce i ragazzi benissimo e ha lavorato sin dall’inizio gomito a gomito con Lorenzo che tra parentesi in questi giorni è stato sempre presente e vicino ai ragazzi. Dobbiamo scendere in campo consapevoli dei nostri mezzi e potenzialità».Per quanto riguarda i convocati nelle fila del Rieti non ci sono infortunati e squalificati quindi la lista dei convocati sarà perfezionata solo dopo l’allenamento di questo pomeriggio.Arezzo-PianeseOlbia-SienaPistoiese-TernanaPontedera-CarrareseViterbese 6Carrarese, Rieti, Ternana, Arezzo e Pistoiese 3Olbia, Pontedera, Siena e Pianese 1