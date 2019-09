ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti torna sconfitto da Carrara 3 a 1: la prima battuta di arresto per gli amarantocelesti un risultato forse troppo pesante per il gioco espresso.I ragazzi allenati da Lorenzo Pezzotti infatti hanno pagato a caro prezzo errori individuali e l’incapacità di capitalizzare le occasioni create che li hanno portato a presentarsi in solitaria davanti il portiere toscano almeno 6 volte senza riuscire trovare la via del gol.La partita inizia subito in salita con il vantaggio dei padroni di casa dopo solo 12’’ con Furno, frutto di un errore colossale della retroguardia reatina. Su un altro errore della compagine amarantoceleste al 20’ del primo tempo D’Amico porta la Carrarese sul 2 a 0 nonostante il Rieti tenga bene il campo e con trame ben architettate riesce anche a rendersi pericoloso senza però riuscire a trovare la rete e con gli amarantocelesti che, oltre a rimpiangere le occasioni sbagliate, possono anche recriminare per un regolare solare non concesso. Nella ripresa l’inerzia della gara non cambia con i reatini sempre proiettati in avanti alla caccia di una rete che potrebbe riaprire la gara. Una rete che arriva quasi allo scadere con Pastore. Il Rieti allora si riversa in avanti alla ricerca di un pareggio che sarebbe meritato ma insperato: Esposito e compagni si sbilanciano in avanti e al 96’ è arriva il gol del definitivo 3 a 1 per i padroni di casa con Scaletti.«La prestazione c’è stata - commenta il tecnico reatino Pezzotti - Abbiamo pagato oltremodo nostri errori e non siamo stati capaci di capitalizzare la grande mole di gioco che ci ha visto in pratica dominare a lunghi tratti la gara. Dobbiamo imparare a essere più concentrati e concreti. Sconfitte come queste però possono servire a crescere».Pianese-Pistoiese 0-2Pontedera-Siena 0-0Ternana-OlbiaViterbese-Arezzo 3-0Viterbese 6Carrarese, Rieti, Ternana, Arezzo e Pistoiese 3Olbia, Pontedera, Siena e Pianese 1