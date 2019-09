ALTRE GARE, II GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Berretti del Rieti va a Carrara in cerca di conferme dopo il buon esordio stagionale di sabato scorso.Nella seconda giornata del girone C del campionato Berretti la squadra amarantoceleste sarà impegnata domani, sabato 28 settembre, contro la Carrarese alle 15 allo Stadio dei Marmi (arbitro Lorenzo Biagi di Pisa assistenti Francesco Pucci e Simone Chiarelli di Carrara) dove i ragazzi di Lorenzo Pezzotti dovranno dimostrare che la vittoria per 2 a 1 in casa contro il Pontedera della settimana scorsa non è stato un episodio.Una gara piena di insidie per Cristian Esposito e compagni che dovranno vedersela con una formazione sicuramente di livello e che, soprattutto, vorrà cancellare la sconfitta dell’esordio per 1 a 0 ad Arezzo.In casa Rieti però c’è molto ottimismo dopo la brillante prestazione che ha visto i reatini dominare il quotato Pontedera ma il tecnico reatino Lorenzo Pezzotti non vuole cali di concentrazione e in settimana oltre a lavorare per cercare di correggere alcune sbavature evidenziate sul sintetico del Gudini ha cercato di evitare che i ragazzi si cullassero troppo sugli allori perché uno dei rischi in queste occasioni è sicuramente quello di perdere la carica agonistica: «Niente ci è dovuto perché abbiamo vinto la prima. Dobbiamo restare umili e con la testa concentrata su quello che dobbiamo fare in campo - commenta infatti Pezzotti - I ragazzi si sono allenati bene. Sarà difficile perché mi hanno parlato di una squadra fisica che ha perso la prima ed ha l’opportunità di riscattarsi in casa»Pianese-PistoiesePontedera-SienaTernana-OlbiaViterbese-ArezzoRieti, Ternana, Arezzo e Viterbese 3Olbia e Pianese 1Pontedera, Siena, Carrarese e Pistoiese 0