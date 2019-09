IL CALENDARIO

RIETI - Partenza subito in salita per la Berretti del Rieti che il 21 settembre nell’esordio di questa stagione 2019/2020 dovrà vedersela in casa con il Pontedera. I ragazzi allenati da Lorenzo Pezzotti nella prima giornata di campionato infatti ospiteranno per la prima giornata del girone C la formazione toscana, squadra secondo gli addetti ai lavori tra le più attrezzate del raggruppamento in virtù del grande lavoro che la società pisana svolge con il settore giovanile, nella seconda giornata invece saranno di scena a Carrara contro una Carrarese per cui vale lo stesso discorso dei ‘cugini’ del Pontedera, e nella terza il 5 ottobre per concludere un trittico d’avvio davvero impegnativo il derby casalingo con la Viterbese Castrense.Queste sono le prime tre giornate del calendario della Berretti diramato dalla Federazione che prevede fino alla fine della stagione regolare fissata per il 7 marzo 2020, con gli amarantocelesti di scena ad Arezzo, tre soste (il 2 e il 30 novembre e il 15 febbraio9 oltre la lunga sosta natalizia che fermerà il torneo dal 14 dicembre 2019, con il Rieti impegnato nella seconda di ritorno con la Carrerese, fino al 18 gennaio quando invece sarà ospite della Viterbese. l’Atteso derby con la Ternana invece, tra le sicure protagoniste del girone, invece ci sarà nella quinta giornata il 19 ottobre a Rieti e il primo febbraio in Umbria.«E’ un girone interessante e stimolante - commenta il tecnico reatino Pezzotti - All’inizia ci aspettavamo di essere inclusi nel girone meridionale dove avremmo affrontato squadre con grande tradizione e in grandi piazze calcistiche, il girone del centro Italia diciamo può essere più tranquillo dal punto di vista del fattore ambientali in trasferta ma è sicuramente altrettanto entusiasmante e sfidante: andremo ad affrontare squadre di grande tradizione e con settori giovanili di qualità. Indubbiamente le squadre più attrezzate, a detta di tutti, sono la Ternana e la Viterbese, ma le altre toscane non sono da sottovalutare parlo di Carrarese e Pontedera in testa per il grande lavoro e attenzione che da sempre riservano per il settore giovanile e poi Arezzo e Siena, due città di grande tradizione calcistica. Per noi sarà una sfida interessante che affronteremo con la consapevolezza dei nostri mezzi e con la voglia di fare bene dando il massimo con l’obiettivo far crescere i ragazzi, nell’ottica di essere utili e pronti per la prima squadra qualora ce ne fosse bisogno o si presentasse l’opportunità».I giornata (and. 21/9, rit. 7/12): Rieti-PontederaII giornata (28/9, 14/12) Carrarese-RietiIII giornata (5/10, 18/1) Rieti-ViterbeseIV giornata (12/10, 25/1) Pianese-RietiV giornata (19/1, 1/2) Rieti-TernanaVI giornata (26/10, 8/2) Siena-RietiII giornata (28/9, 14/12) Carrarese-RietiVII giornata (9/11, 22/2) Rieti-OlbiaVIII giornata (16/11, 29/2) Pistoiese-RietiIX giornata (23/11, 7/3) Rieti-Arezzo