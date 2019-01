ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti dopo l’Ascoli deve vedersela ancora contro una marchigiana: la Sambenedettese dell’ex patron amarantoceleste Franco Fedeli.Per la quattordicesima giornata del girone D i reatini dovranno vedersela con i rossoblù adriatici alle 14 di domani, 26 gennaio, al Gudini (arbitro Cristiano Rosati di Roma 2 coadiuvato da Alessandro Caon di Ciampino e Simone Eletto di Tivoli).Un gara tra due squadre che in classifica navigano nelle acque basse, il Rieti è terzultimo a 9 punti mentre la Sambenedettese è quartultimo a sole due lunghezze in più.È evidente che in questa gara i ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli cercheranno la prima vittoria casalinga della stagione considerando che nelle prime 6 uscite davanti al pubblico amico gli amarantocelesti hanno collezionato solo 3 pareggi e altrettante sconfitte, una vittoria che consentirebbe tra l’altro di superare in classifica proprio gli avversari.Una partita quindi sulla carta abbordabile ma che come sempre può riservare sorprese tenendo conto del fatto anche che in settimana i reatini si sono allenati in condizioni climatiche non certamente ottimali.«È stata una settimana un po’ particolare - commenta il tecnico amarantoceleste Moncelli - Oltre alle condizioni climatiche difficili abbiamo avuto anche alcune defezioni. Ho però visto un atteggiamento giusto che mi fa ben sperare. Ci vorrà una gara molto agonistica visto che andiamo ad affrontare una squadra molto fisica e ben messa in campo. Saranno ancora fuori dai giochi Fabiani e Trovato, mentre conto di recuperare in extremis Spedaliere e Madonna che hanno avuto qualche problema fisico in settimana».Juve Stabia-ViterbesePaganese-AscoliPotenza-CaveseTeramo-FermanaTernana-CasertanaAscoli 28Ternana e Viterbese 27Paganese 24Cavese 19Teramo 17Potenza 13Casertana e Juve Stabia12Sambenedettese 11Rieti 9Fermana 6