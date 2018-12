ALTRE GARE, RISULTATI X GIORNATA

RIETI - Brutta sconfitta nel derby contro la Viterbese Castrense per la Berretti del Rieti che torna sconfitta dalla Tuscia per 1 a 0.Nella decima giornata del girone D del campionato Berretti gli amarantocelesti perdono contro i ‘cugini’ viterbesi in virtù di un rigore realizzato da Capparella intorno alla mezz’ora del primo tempo a seguito di un fallo del portiere reatino sulla punta gialloblù bravo a inserirsi alle spalle della retroguardia ospite.Dopo il gol del vantaggio i padroni di casa riescono a gestire tranquillamente il risultato che se i ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli in un paio di occasioni si rendono pericolosi dalle parti dell’estremo difensore viterbese, da parte loro anche la Viterbese Castrense più di una volta riesce e mettere in apprensione la difesa sabina senza però riuscire a cambiare il risultato finale.«Abbiamo giocato su un campo al limite del praticabile e loro, squadra fisica, e loro sono sembrati sicuramente più abituati - commenta il tecnico reatino Vincenzo Moncelli - sicuramente il pareggio era il risultato più giusto. Il secondo tempo noi giocavamo e loro si difendevano solamente. Sinceramente in campo non sono visti i 10 punti di differenza tra noi e loro, peccato perché i ragazzi lo meritavano».Con questa vittoria la Viterbese si avvicina alla vetta della classifica visto il pareggio della capolista Ternana mentre il Rieti, vista la vittoria della Juve Stabia e il pareggio della Casertana, scivola al penultimo posto in solitaria con 8 punti a sole tre lunghezze di vantaggio del fanalino di coda Fermana che sabato prossimo sarà di scena al Gudini per l’ultima gara del 2018.Ascoli-Potenza 3-4Casertana-Sambenedettese 1-1Fermana-Cavese 1-2Juve Stabia-Paganese 2-0Teramo-Ternana 2-2Ternana 21Viterbese 20Ascoli 19Paganese 17Teramo 16Cavese 13Potenza 12Sambenedettese 11Casertana e Juve Stabia 9Rieti 8Fermana 5