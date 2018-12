I CONVOCATI

ALTRE GARE, X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ultima trasferta di questo 2018 per la Berretti del Rieti che nella decima giornata del girone D, la penultima deli andata, andrà a far visita ai ‘cugini’ della Viterbese Castrense.Alle 14.30 domani al "Manlio Morera" di Capranica (arbitro Edoardo Menna di Roma 1 coadiuvato. Da Federico Calistroni e Andrea Cattaneo di Civitavecchia) i ragazzi di Vincenzo Moncelli saranno impegnati in una gara che, come tutti i derby, assume sempre un significato particolare al di là dei risvolti di classifica.I reatini arrivano a questa gara dopo due pareggi, con Teramo e Juve Stabia, dove probabilmente avrebbero meritato di più se fossero stati più accorti.Per l’occasione Moncelli non recupera i difensori Edoardo Trovato e Leonardo Santini, fuori sabato scorso il primo per infortunio e il secondo per squalifica, e nel reparto arretrato perde anche Petrit Nasufi per l’influenza.«In settimana abbiamo lavorato per cercare soluzioni alternative nel reparto arretrato dove abbiamo qualche defezione - commenta l’allenatore amarantoceleste - Nonostante ciò cercheremo di scendere in campo senza snaturarci più di tanto. Siamo consapevoli che un derby è sempre una partita a sé e che andremo ad affrontare una squadra forte ma dobbiamo pensare a noi e alle nostre qualità: come sempre gli alibi nel calcio non servono».Alessandro Lusi, Emanuele Cerbara, Marco Chiacchierini, Matteo Petruzzelli, Mattia Venturini, Vincenzo Mistretta, Edoardo Paglino, Federico Ciavariani, Carlo Tortorelli, Salvatore Marino, Giacomo Clemente, Pietro Berardi, Simone Equestre, Edoardo Trovato, Luciano Garofolo, Roberto Felea, Christian Castellano, Simone Cammarota, Vittorio Pantano, Damiano De Franceschi, Giovanni Rosati, Emanuele Priolo, Manuel Parente, Luca Fabiani, Valerio Tamburello, Nicolò Floridi.Ascoli-PotenzaCasertana-SambenedetteseFermana-CaveseJuve Stabia-PaganeseTeramo-TernanaTernana 20Ascoli 19Viterbese e Paganese 17Teramo 15Cavese e Sambenedettese 10Potenza 9Rieti e Casertana 8Juve Stabia 6Fermana 5