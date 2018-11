LE ASPETTATIVE

I CONVOCATI

ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti domani, sabato 24 novembre, a Teramo cercherà di dimenticare le pesanti sconfitte di Terni e Contro la Paganese in un campo altrettanto difficile.Dopo il 3 a 0 rimediato contro la capolista Ternana sabato scorso è il 4 a 1 contro i campani 14 giorni fa, gli amarantocelesti per l’ottava giornata di campionato saranno impegnati a Teramo terza in classifica con 14 punti.Una partita difficile perché gli abruzzesi vorranno anche loro non perdere altri punti dopo i due pareggi per 1 a 1 con Sambenedettese e Cavese che l’hanno relegata nel gradino più basso del podio dietro a Ternana e Ascoli.I ragazzi del tecnico Vincenzo Moncelli, che avrà tutti i giocatori a disposizione tranne Edoardo Trovato, contro il Teramo dovranno cercare di evitare di commette le ingenuità che hanno caratterizzato le ultime uscite e caricare di essere più concentrati e più cattivi agonisticamente nei momenti cruciali della gara per riuscire a portare a casa un risultato positivo.«Ho chiesto ai ragazzi maggiore impegno e attenzione al particolare - commenta il tecnico Moncelli - Nelle partite precedenti la prestazione c’è stata ma il risultato positivo è venuto a mancare per delle ingenuità. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi evitando di ripeterli».Alessandro Lusi, Luca Fabiani, Emanuele Cerbara, Marco Chiacchierini, Matteo Petruzzelli, Mattia Venturini, Vincenzo Mistretta, Edoardo Paglino, Federico Ciavariani, Carlo Tortorelli, Salvatore Marino, Giacomo Clemente, Pietro Berardi, Simone Equestre, Luciano Garofolo, Roberto Felea, Christian Castellano, Simone Cammarota, Vittorio Pantano, Petrit Nasufi, Damiano De Franceschi, Giovanni Rosati, Leonardo Santini, Manuel Parente, Emiliano Priolo, Valerio Tamburello, Nicolò FloridiFermana-AscoliJuve Stabia-CavesePotenza-CasertanaTernana-PaganeseViterbese- SambenedetteseTernana 16Ascoli 15Teramo 14Paganese e Viterbese 13Cavese 9Rieti e Potenza 6Fermana, Sambenedettese e Casertana 5Juve Stabia 4