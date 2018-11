IL TABELLINO

Rieti

Paganese

Arbitro

Marcatori

ALTRE GARE, VI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti andava a caccia della prima vittoria tra le mura amiche ma incappa nella seconda sconfitta casalinga dopo il 3 a 1 rimediato all’esordio stagionale con l’Ascoli. Contro la Paganese, nella sesta giornata del girone D del campionato Berretti, gli amarantocelesti rimediano un sonoro 4 a 1 con le reti tutte siglate nel secondo tempo.Una brutta sconfitta che dal punto di vista della classifica non compromette nulla, il Rieti con 6 punti continua a stazionare nella parte centrale della graduatoria, ma di certo può preoccupare il tecnico reatino Vincenzo Moncelli che da questa gara si aspettava risposte diverse dal punto di vista della concentrazione e della cattiveria agonistica: risposte che non sono arrivate soprattutto se si considera che dopo il secondo svantaggio Fabiani e compagni sono stati incapaci di reagire permettendo al capitano campano Francesco Di Caterino di siglare la sua doppietta personale che ha sancito il rotondo 4 a 1.Dopo un primo tempo di studio, accade tutto nella ripresa con gli ospiti che vanno in. vantaggio dopo 7’ con Giliberti bravo a ribadire in rete una respinta del portiere reatino Marino. Pareggiano immediatamente i padroni di casa con Pantano che si avventa su una deviazione della barriera e batte l’estremo difensore campano. Al 20’ la Paganese si riporta in vantaggio con Silvestre che di testa svetta e batte nuovamente Marino segnando il 2 a 1 per gli ospiti. La reazione del Rieti non c’è e Di Caterino nell’ultimo quarto d’ora mette due volte il suo nome sul tabellino dell’arbitro sotto la voce marcatori e fissa il risultato sul 4 a 1 finale per i campani.: Marino, Nasufi, Berardi, Garofalo, Santini, Fabiani, Tortorelli, Chiacchierini, Cerbara, Parente, Pantano. All. Vincenzo Moncelli A disp. Rosati, Cammarota, Priolo, Felea, Petruzzelli, Venturini, Cavariani, Mistretta, Castellano, Lusi, De Franceschi, Clemente.: Anatrella, Barretta, Cavucci, Sepe, Silvestre, Mazzocchi, Apuzzo, Martorelli, D’Ambra, Giliberti, Di Caterino. All. Gennaro Sacrlato A disp. Amalfitano, Pepe, Marino, Cimmino, Pignatelli, Corcione, Mazzone Cerrone Borrelli: Stotani di Viterbo (Gabriele Potenza di Roma 1 e Nunzio Grasso di Roma 1): 52’ Giliberti (P), 59’ Pantano (R), 65’ Sivestre (P), 75’ e 80’ Di Caterino (P).Cavese-Ternana 0-3Fermana-Potenza 0-0Juve Stabia-Ascoli 0-4Teramo-Sambenedettese 1-1Viterbese Castrense-Casertana 1-0Teramo, Viterbese e Ternana 13Ascoli 12Paganese 10Cavese 8Rieti e Potenza6Fermana, Sambenedettese e Casertana 4Juve Stabia 3