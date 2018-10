LE ASPETTATIVE

I CONVOCATI

ALTRE GARE, V GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Berretti del Rieti vuole allungare la serie positiva e magari centrare anche il primo successo stagionale. Domani la formazione allenata da Vincenzo Moncelli domani alle 16 sarà di scena allo Stadio “Viviani” contro il Potenza per la quinta giornata del girone del campionato Berretti.In attesa di recuperare la prima giornata, che verrà giocata sabato 3 novembre prossimo, il Rieti nelle prime tre uscite, dopo essere stati sconfitti dall’Ascoli nella gara d’esordio, hanno ottenuto due pareggi per 1 a 1.I lucani, che invece insieme alla Sambenedettese sono le uniche due squadre ad aver disputato 4 gare, hanno ottenuto finora 7 punti frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta con un bilancio tra le mura amiche di una partita vinta e una persa.Una gara quindi alla portata dell’undici reatino che in queste prime uscite ha evidenziato buone qualità tecnico-tattiche accompagnate però da disattenzioni«Sono come sempre ottimista – dichiara il tecnico amarantoceleste Moncelli – E’ stata una buona settimana buona per quanto riguarda l’atteggiamento e l’intensità messi dai ragazzi durante gli allenamenti. Il nostro obiettivo domani è quello di continuare con la striscia positiva degli ultimi risultati, sperando di non avere dei cali di concentrazione che ci sono costati punti importanti, soprattutto nei minuti finali».L’allenatore reatino Moncelli per l’occasione potrà contare sul rientro in gruppo di Manuel Parente ma perde Edoardo Trovato che insieme con Emiliano Priolo non partirà per la trasferta in Basilicata: Questi quindi i convocati: Alessandro Lusi, Emanuele Cerbara, Marco Chiacchierini, Matteo Petruzzelli, Mattia Venturini, Vincenzo Mistretta, Edoardo Paglino, Federico Ciavariani, Carlo Tortorelli, Salvatore Marino, Giacomo Clemente, Pietro Berardi, Simone Equestre, Edoardo Trovato, Luciano Garofolo, Roberto Felea, Christian Castellano, Simone Cammarota, Vittorio Pantano, Petrit Nasufi, Damiano De Franceschi, Giovanni Rosati, Leonardo Santini, Manuel Parente, Luca Fabiani, Valerio Tamburello, Nicolò Floridi.Ascoli-TeramoCasertana-Juve StabiaFermana-Viterbese CastrensePaganese-CaveseSambenedettese-TernanaTernana, Teramo 9Paganese e Potenza 7Viterbese Castrense 6Cavese 5Juve Stabia e Ascoli 3Rieti e Sambenedettese 2Casertana 1Fermana 0