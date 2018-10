I COMMENTI

RIETI - La Berretti del Rieti trova il suo primo punto in campionato a San Benedetto del Tronto. Ieri contro la Sambenedettese la squadra di Vincenzo Moncelli ha pareggiato 1 a 1 grazie al gol di Vittorio Pantano nella ripresa che ha riagguantato il vantaggio per i padroni di casa siglato da Alessandro Angelozzi che alla fine vale anche per gli adriatici il primo punto della stagione.Nel primo tempo sono i padroni di casa a condurre il gioco tanto da andare in vantaggio e sfiorare il raddoppio in due occasioni, nel secondo tempo invece i reatini entrano in campo più convinti e riescono a costruire trame di gioco più fitte tanto da riuscire ad affacciarsi dalle parti di Fusco in più occasioni fino alla rete del definitivo pareggio di Pantano.«In fin dei conti abbiamo fatto una buona prestazione - commenta il tecnico amarantoceleste Moncelli - Forse l’unico neo è stato il gol a freddo che ci ha condizionato per tutto il primo tempo dove onestamente loro hanno giocato meglio. Però nel secondo tempo siamo entrati più convinti e concentrati e abbiamo fatto molto meglio con un paio di occasioni importanti dove è stato bravo il portiere avversario a sventare il pericolo. Ho visto passi in avanti ma bisogna continuare a lavorare a testa bassa perché c’è ancora tanta strada da fare: però se lo spirito è questo, allora possiamo ben sperare».: Fusco, Bruno, Di Rocco, Crescenzi, Morganti, Lala, Petrini, Teodori, Angelozzi, Postacchini, Ali. All. Luca Campanile A disp. Stefano, Garbuglia, Accattoli, Marcantoni, Di Buo, Zancocchia, Di Bonaventura, Domizi, Rossi.Marino, Priolo, Berardi, Garofalo, Nasufi, Trovato, Fabiani, Chiacchierini, Paglino, Tortorelli, PantanoAll. Vincenzo Moncelli. A disp. Equestri, Santini, Castellani, Pelea, De Franceschi, Venturini, Cammarota, Ciavariani, Clementi, Petruzzelli, Lusi.Ascoli-Paganese 1-2Casertana-Ternana 2-4Cavese-Potenza oggi pomeriggioFermana-Teramo 1-3Viterbese Castrense-Juve Stabia 2-1Paganese, Teramo e Ternana 6Potenza, Ascoli, Viterbese Castrense e Cavese 3Rieti e Sambenedettese 1,Fermana, Juve Stabia e Casertana 0.