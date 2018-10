LA CLASSIFICA

ALTRE GARE, III GIORNATA

RIETI - La Berretti del Rieti domani sarà impegnata contro la Sambenedettese nel secondo impegno stagionale dopo la sconfitta casalinga contro l’Ascoli di sabato scorso.Nella terza giornata del girone del campionato nazionale Berretti, la prima giornata è stata rinviata da data da destinarsi, l’undici allenato da Vincenzo Moncelli sarà impegnato alle ore 15 al campo sportivo Merlini di San Benedetto del Tronto contro la formazione adriatica, anch’essa reduce da una sconfitta, 1 a 0 a Cava dei Tirreni contro la Cavese.Gli amarantoceleste arrivano a questa gara, che può considerarsi una sorta di derby considerando che il presidente della Samb è una vecchia conoscenza del calcio reatino, Franco Fedeli, dopo una settimana di lavoro dedicata soprattutto a cercare di migliorare la fase difensiva dove nella gara di esordio, in alcuni frangenti, sono state commesse alcune disattenzioni. Il tecnico reatino infatti rispetto la gara contro l’Ascoli attende dai ragazzi maggiore concentrazione, soprattutto dal reparto arretrato, e conferme dagli altri settori che nella prima vera gara stagionale non hanno sfigurato e, contro una formazione di prestigio proveniente da un settore giovanile di tutto rispetto come quello dell’Ascoli, hanno giocato alla pari tenendo per lunghi tratti il pallino.Per il tecnico amarantoceleste gli unici dubbi provengono dalla disponibilità di Manuel Parente e Luca Fabiani, due calciatori provenienti dal settore giovanile del Rieti: se sul primo Moncelli non sembra nutrire speranze di recupero per il secondo si dice più ottimista.«Domani, nonostante le assenze, cercheremo di ripetere la prestazione fornita contro l’Ascoli – commenta Moncelli – Dobbiamo cercare di commettere qualche errore in meno e avere più consapevolezza nei nostri mezzi: in questo modo sono certo che potremo portare a casa un risultato positivo».Paganese, Teramo, Ternana, Potenza e Cavese 3Ascoli, Sambenedettese, Fermana, Juve Stabia,Rieti, Viterbese Castrense e Casertana 0.Ascoli-PaganeseCasertana-TernanaCavese-PotenzaFermana-TeramoViterbese Casternse-Juve Stabia