RIETI - Inizia con una sconfitta l’avventura del Rieti nel campionati Berretti, una sconfitta pesante che non brucia troppo sia per la forza dell’avversario sia per la prestazione fornita dai ragazzi amarantoceleste.Sul sintetico del Gudini, nella prima giornata del girone D del campionato nazionale Berretti il Rieti allenato da Vincenzo Moncelli viene sconfitto dall’Ascoli di Giuseppe Naccarella per 3 a 1 al termine di una partita piacevole e giocata con il giusto agonismo da entrambe le squadre.Il gol del vantaggio provvisorio degli ospiti arriva con Monachesi allo scadere del primo tempo con un bel tiro a giro da fuori area che si insacca sotto la traversa alla sinistra del portiere amarantoceleste Marino. I padroni di casa sembrano poter riagguantare il pareggio e in un paio di occasione manca solo la zampata finale, prima Chiacchierini negli ultimi secondi della prima frazione e poi con Parente in apertura di secondo tempo.Il Rieti sembra tenere bene il campo ma su un’incertezza difensiva arriva il rigore trasformato da Adusa che vale il 2 a 0 per gli ospiti. I padroni di casa non si lasciano andare e alla mezz’ora accorciano con Petruzzelli bravo a sfruttare un assist di Parente, l’illusione di poter raggiungere il pareggio dura poco e a infrangere il sogno è il bianconero Coiro che, complice ancora una volta la retroguardia amarantoceleste non impeccabile, riesce a girarsi dentro l’area di rigore e a battere Marino per il definitivo 3 a 1.«Onestamente sono soddisfatto della partita dei ragazzi – commenta il tecnico reatino Vincenzo Moncelli – Abbiamo tenuto bene il campo e siamo stati in partita fino alla fine. Peccato per alcune disattenzioni difensive che ci hanno condannato oltremisura. Per quanto visto sul terreno di gioco alla fine se avessimo pareggiato non sarebbe stato uno scandalo. Va bene così: ho visto la giusta cattiveria agonistica contro una squadra più attrezzata che, non dimentichiamo, gioca insieme già da tre o quattro anni».Marino, Fabiani, Berardi, Garofalo, Nasufi, Trovato, Parente, Chiacchierini, Cerbara, Tortorelli, Pantano. All. Moncelli. A disp. Equestre, Santini, Castellano, Felea, Cammarota, Venturini, Paglino, Cavariani, Clemente, Petruzzelli, Rosati, Floridi.Caccetta, Lenoci, Intinacelli, Coltorti, Ubaldi, Gega, Adusa, Olivieri, Coiro, Marini, Monachesi All. Naccarella. A disp. Bianchini, Felicetti, Melchionna, Mercorelli, Midolo, Nociaro, Olivi, Planemente.In attesa di Cavese-Sambenedettese e Paganese-Casertana che si disputeranno in giornata queste le altre gare del girone: Potenza-Juve Stabia 2-0, Teramo-Viterbese Castrense 4-1, Ternana-Fermana 3-1.Teramo, Ascoli, Ternana e Potenza 3Casertana, Cavese, Paganese, Sambenedettese, Fermana, Rieti, Juve Stabia e Viterbese Castrense 0.