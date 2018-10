LA ROSA

ALTRE GARE, I GIORNATA

RIETI - Dopo tanta attesa è arrivato anche il momento della prima partita nel campionato nazionale Berretti del Rieti. Domani, sabato 6 ottobre, alle 15 al Gudini la squadra allenata Vincenzo Moncelli esordirà nel girone D del campionato nazionale giovanile contro l’Ascoli (arbitro Valerio Angiolosanto di Ostia coadiuvato da Francesco Salvetti e Luca Palmieri) in quella che da calendario è la seconda giornata essendo stata rimandata a data da destinarsi la prima giornata a causa dei ritardi di compilazione dei gironi dovuti ai ben noti problemi inerenti i campionati di serie C.Un ritardo che però al Rieti potrebbe essere stato utile poiché, come accaduto per le compagini Under 17 e Under 15 amarantoceleste impegnate nei campionati nazionali di serie C, l’allestimento della rosa ha dovuto scontare un ritardo iniziale rispetto le altre società.Il tecnico dei reatini Vincenzo Moncelli al momento per questa nuova avventura avrà a disposizione una rosa di 28 giocatori: Alessandro Lusi, Emanuele Cerbara, Marco Chiacchierini, Matteo Petruzzelli, Mattia Venturini, Vincenzo Mistretta, Edoardo Paglino, Federico Ciavariani, Carlo Tortorelli, Salvatore Marino, Giacomo Clemente, Pietro Berardi, Simone Equestre, Edoardo Trovato, Luciano Garofolo, Roberto Felea, Christian Castellano, Simone Cammarota, Vittorio Pantano, Petrit Nasufi, Damiano De Franceschi, Giovanni Rosati, Leonardo Santini, Manuel Parente, Luca Fabiani, Emiliano Priolo, Valerio Tamburello, Nicolò Floridi.Cavese-SambenedettesePaganese-CasertanaPotenza-Juve StabiaTeramo-Viterbese CastrenseTernana-Fermana