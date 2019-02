IL COMUNICATO DEL CLUB

RIETI - Orario d'inizio inconsueto per la Zeus Npc Rieti che disputerà la gara di recupero con Legnano, in programma il 24 febbraio scorso e posticipata di una settimana per la convocazione di Adegboye con la nazionale britannica (poi inutile visto l'infortunio del giocatore), domenica 3 marzo non alle 17 bensì alle 16.30. I motivi sono di ordine pubblico o meglio di gestione dell'afflusso al PalaSojourner col deflusso dello Scopigno, visto che poco prima (inizio ore 14.30 e fischio finale verso le 16.20) è in programma Rieti-Viterbese. Per i tifosi che assisteranno al derby della serie C di calcio non resta che fare una "corsa" al PalaSojourner per non perdersi l'inizio del match di basket.Zeus Energy Group Rieti informa che la partita di campionato contro Axpo Legnano, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West prevista per il 3 marzo alle 17, è stata anticipata alle 16:30.Lo spostamento della gara si è reso necessario per motivi di ordine pubblico. A tal proposito si intende ringraziare la società Legnano Knights per la disponibilità dimostrata.