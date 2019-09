RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Bari, vinto dalla formazione pugliese 2-1 in rimonta. Tirelli è protagonista sia in positivo che in negativo, macchiando una partita quasi perfetta con un intervento scriteriato poco dopo la metà della ripresa. Bene comunque tutto il Rieti, punito oggi più che mai dagli episodi.



PEGORIN 6

Incolpevole sui due goi del Bari, preciso in uscita, praticamente mai seriamente impegnato.

AQUILANTI 6.5

Dirige la difesa con maestria e personalità, il Rieti non va particolarmente in affanno neanche in inferiorità numerica. La sua classe e la sua esperienza sono e saranno un fattore.

GIGLI 6

Anche per lui una buona gara, sfortunato nel finale quando da terra forse colpisce il pallone con la mano. Anche per lui comunque prestazione solida.

ZANCHI 6

Parte male, rimediando anche un giallo. Poi prende le misure e gioca la sua solita partita di grande concretezza.

ESPOSITO 6

Non male l'esordio per il nuovo esterno destro del Rieti. Gioca una partita ordinata provando anche a spingere, cala con il passare dei minuti ma è normale

TIRAFERRI 6

Entra nel momento in cui c'è da stringere i denti, e lo fa egregiamente cosi come tutti i compagni di reparto

ZAMPA 7

Il Rieti ha trovato il giocatore che mancava. Esordio veramente di grandissima personalità per l'ex Monopoli, che chiude e disegna geometrie.

PALMA 6

Lotta a centrocampo, meno preciso quando c'è da smistare palloni e creare gioco, ma anche lui fa ampiamente il suo buttandosi su ogni pallone.

TIRELLI 5

Il suo intervento in scivolata su Hamlili ed il conseguente rosso diretto rovinano una partita praticamente perfetta. Una ingenuità colossale ed un vero peccato. Nel primo tempo si procura il rigore, a centrocampo lotta e riparte, ma il rosso è troppo pesante nell'economia della partita.

GUIEBRE 7

Anche per lui due partite diverse. Fino all'espulsione di Tirelli, a tratti, è incontenibile a sinistra, facensdo soffrire tutta la difesa del Bari e duettando bene con Beleck. Nel finale stringe i denti, ma la sconfitta non può macchiare una grande prestazione.

MARCHEGGIANI 7

Si guadagna tantissimi falli, dal dischetto trasforma il momentaneo 1-0 e l'intesa con Beleck sembra già buona. Anche per lui vale quanto sopra: il ko non cancella una grande prestazione.

BELECK 6.5

Ottimo esordio per l'attaccante camerunese, che svaria su tutto il fronte, gioca di sponda e protegge alla grande il pallone. Sarà utilissimo alla causa.

MARIANI 6.5

Difficile, anzi impossibile rimproverargli qualcosa. Imbriglia alla grande il Bari, la squadra è ordinata e piccante in ripartenza. Il rosso di Tirelli scombina i piani di una partita che sul piano tattico era stata interpretata perfettamente, concedendo le briciole ad una squadra dal potenziale offensivo come il Bari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA