F.C. RIETI: ARRIVEDERCI!

RIETI - Il Rieti, così com'è, sembra troppo fragile per resistere tra i professionisti, come riporta lo scritto dello storico supporter Mauro Maiali. I tifosi non sanno più cosa pensare dopo averlo visto crollare nei minuti di recupero a Bari. Perché è un conto perdere 3-2 attaccando, altro è subire altre due reti pagando al solito errori individuali.Se il Bari "corazzata" è questo quàMi domando se che siam andati a far:La figuraccia nel recupero oggiFa sentir noi reatini mogi - mogiAi (meno) disfattisti si può crederSoltanto per il della Rieti iter:Quello di retroceder in serie "D"Ricominciando poi tutto da lìMa per favore non contate suChi osserva la sua squadra a testa in giùPiù non verrà a seguir in questa stagioneIl team allo stadio nè in televisioneParola di poetin, dopo oggi smettoDi scriver versi in codesto spazietto......Quando compagine più societàRiacquisteranno la validitàNon solo "ririmerò" ma faròSalti mortali (e con più di due ali!)Per ora sto tra quei che son sospesiArrivederci fra alcuni mesi...