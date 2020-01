BENI ELOGIA I SUOI

RIETI - Non è bastato al Rieti di Roberto Beni, tutta la vitalità di Russo e dei baby Del Regno ed Esposito per impreziosire la prestazione dei veterani (Zanchi e Zampa su tutti) ed uscire indenne dal San Nicola di Bari. Il 5-2 finale è "figlio" principalmente delle tante - forse troppe - disattenzioni difensive, che alla resa dei conti hanno fatto la differenza, costringendo il Rieti alla resa. Ma al di là della sconfitta, in fondo alla classifica non cambia nulla perché perdono Picerno, Bisceglie e Rende, pareggia la Sicula e la situazione resta invariata.«Peccato per quegli ultimi 5' durante i quali abbiamo subìto due gol - spiega Beni in sala stampa - perché per 90' la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto giocando alla pari col Bari. Ma al di là della sconfitta, che ci può stare, credo che questa sia la strada da intraprendere se si vuole arrivare alla salvezza: giocare sempre a testa alta, contro tutti, ma soprattutto con coraggio. Sapevo che i ragazzi avrebbero fatto una grande partita e così è stato».A Beni resta il rammarico di non aver potuto tentare il colpaccio nel recupero, ma si dichiara "garante" sul fatto che «fino a quando ne avrò la possibilità questi ragazzi non molleranno un centimetro. Oggi anche giocando contro la seconda in classifica, ho visto personalità e la crescita dei più giovani che pur avendo avuto finora qualche chance in meno, si sono mostrati all'altezza della situazione». Mercoledì altra sfida da far tremare i polsi, contro un'altra seconda in classifica, ossia la Ternana: «Voglio vedere lo stesso atteggiamento sia atletico, che mentale: ora proviamo a recuperare le energie, poi da domani penseremo a mercoledì».