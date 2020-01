ADDARIO 5.5

TIRAFERRI 6

CELLI 6

AQUILANTI 6

ZANCHI 6.5

TIRELLI 6.5

ZAMPA 6

SERENA 6

CRISTIAN ESPOSITO 6.5

DE PAOLI 5.5

ARCALENI 6

DE SARLO 5

DEL REGNO 6

RUSSO 7

BENI 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Bari. Per gli amarantocelesti ottima prova di Russo, prima gioia per Del Regno. Male De Paoli e De Sarlo.Mezzo voto in meno per l'errore in occasione del 5-2. Non ha colpe sugli altri gol, bravo in un paio di interventi nel primo tempo.Prova sufficiente per l'esterno destro, che spinge meno di Zanchi a sinistra, ma ci prova, soprattutto nel primo tempo.Le scorribande di Simeri e Antenucci non sono facili da gestire, il Rieti subisce quasi tutti i gol in ripartenza, a difesa schierata tiene bene.Come il suo compagno di reparto, tiene piuttosto bene centralmente. Difficile arginare il Bari in ripartenza.Al rientro è uno dei migliori del Rieti. Nel primo tempo cerca l'eurogol al volo, costante invece nella spinta sulla corsia sinistra. Giocatore fondamentale.Propizia il gol del momentaneo 3-2, ci prova nel primo tempo. Cerca di essere presente e nel vivo del gioco.Anche per lui buona prova al rientro. Non brilla particolarmente, ma da ordine alla manovra.Ha buon piede, ma nel centrocampo fisico del Bari non è semplice. Si disimpegna come può.Sembra il suo il tocco decisivo in occasione del 3-2. Oramai una rotazione fissa per Beni, che gli da ancora spazio. Secondo gol in campionato per lui.Spento, poco vivace. A tratti fa fatica a trovare la giusta posizione.Buon ingresso anche per lui, positivo e propositivo.Tocca pochissimi palloni ed i rifornimenti dalle sue parti sono pochissimi. Cerca di rendersi utile venendo indietro a cercare la palla, ma la sua partita è anonima.Primo gol in campionato, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta di Frattali. Da speranza al Rieti.Di gran lunga il migliore del Rieti. Negli ultimi venti minuti mette a soqquadro la difesa del Bari con le sue scorribande a sinistra. Entra in tutti e due i gol.Arriva qualche altro segnale di crescita della squadra, contro un Bari che si conferma dal grande potenziale offensivo, ma attaccabile. Ancora zero punti sulla panchina del Rieti e il calendario continua ad essere durissimo. Serve un miracolo per la salvezza, anche se lo spirito del secondo tempo lascia qualche barlume di speranza.