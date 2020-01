VIVARINI CI CREDE

VOGLIAMO I TRE PUNTI

CONFERMATO IL 4-3-1-2

MERCATO IN FERMENTO

RIETI - Mercoledì i festeggiamenti per i 112 anni di vita, domani la sfida "testa-coda" del San Nicola contro il Rieti per provare a chiudere nel migliore dei modi una settimana che farà da apripista al tour del force della prossima, caratterizzato dal turno infrasettimanale contro la Sicula e lo scontro diretto del "Granillo" al cospetto della Reggina.Per Vincenzo Vivarini l'obiettivo è chiaro: superare Rieti e Sicula, ossia ultima e penultima, ed arrivare al match contro la capolista con l'attuale -9, pur consapevole di aver sprecato una ghiotta occasione domenica scorsa a Viterbo per accorciare ulteriormente le distanze. Il tecnico per tutta la settimana ha lavorato proprio sotto l'aspetto della concentrazione e l'approccio alla gara, per cercare di ridurre quasi a zero il rischio di sottovalutare due avversarie (Rieti e Sicula) che non se la passano bene, ma che al di là del blasone dei biancorossi, al di là della differenza di classifica e di rendimento, venderanno cara la pelle pur di fare punti al San Nicola.Giovedì a suonare la carica ci ha pensato il centrocampista Raffaele Bianco, il quale ha ribadito che «vincere e convincere sì, ma la priorità sono sempre i tre punti. Fondamentale raccolgiere l'intera posta nel doppio impegno casalingo, vincere al San Nicola deve diventare una costante».E nonostante l'infortunio di Hamlili, che non tornerà a disposizione prima di metà marzo, Vivarini contro il Rieti confermerà il 4-3-1-2, con Frattali tra i pali, linea difensiva affidata all'esperienza di Di Cesare e Sabbione e rifinita dalle presenze di Berra e Costa sulle corsie laterali; a centrocampo Costa, Awua e Bianco avranno l'ordine di dare equilibrio ai reparti, mentre lì davanti Antenucci e Simeri chiederanno a Terrani di tracciare i varchi giusti per andare in rete.Intanto anche i "galletti" si muovono sul mercato per provare a rinforzare la rosa ed è notizia di ieri che il centrocampista Mattia Maita è ad un passo dal lasciare Catanzaro per accasarsi al Bari: il calciatore, come riportano i siti specializzati, venerdì sera è stato avvistato in città e a breve firmerà il biennale che gli ha proposto la società pugliese. Già in campo mercoledì contro la Sicula? Probabile, ma sicuramente ci sarà per la sfida di Reggio Calabria.