I CONVOCATI DEL RIETI

COSI' IN CAMPO

Rieti

Bari

Arbitro

LE GARE DELLA III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Terzo atto di campionato per il Rieti, che alle 15 di domani (diretta su Eleven Sports) ospita allo Scopigno il Bari. Profumo di grande calcio per gli amarantocelesti, che affrontano la grande favorita per la promozione in B, ed è il primo incrocio in assoluto tra le due formazioni. I "galletti" sono però reduci dall'inaspettato ko interno contro la Viterbese, che ha generato una settimana piuttosto tormentata.«Abbiamo bisogno della partita perfetta» ha detto Mariani in conferenza, ed è difficile immaginare scenario diverso per il Rieti che si troverà di fronte un Bari con grande voglia di riscatto. I biancorossi hanno una rosa stellare, completata da giocatori del calibro di Antenucci, arrivato dalla Spal. L'ultimo giorno di mercato ha portato tre nuovi innesti per il Rieti, e anche sotto questo punto di vista Mariani è stato chiarissimo: «Vederli tutti in campo dal primo minuto? Perché no, sappiamo non sono al top della condizione ma possono dare un contributo importante dal primo minuto, anche perché l'infortunio di Marchi non lascia troppa scelta».Il Rieti, per stessa ammissione del tecnico, va quindi verso la conferma del modulo visto a Picerno, un 3-5-2 che avrà comunque qualche interprete diverso. In porta confermato Pegorin, difesa a 3 con Aquilanti, Gigli e Zanchi. Anche a centrocampo pochi dubbi, soprattutto visto l'assenza di Marchi: nel ruolo di esterno destro esordio per Esposito, a sinistra Guiebre, in mezzo unico ballottaggio tra Palma e Marino, con Tirelli e Zampa, un altro dei nuovi arrivati. La coppia d'attacco sarà formata invece da Beleck e Marcheggiani. Il Bari di Cornacchini potrebbe optare invece per un 4-3-3, con Terrani a supporto di Neglia ed Antenucci.Dopo quattro ko in altrettante gare ufficiali il Rieti vuole ribaltare il trend, avendo a disposizione la più affascinante occasione per sbloccarsi e regalarsi la prima gioia di una stagione ancora lunghissima. Cornacchini, come detto, ha vissuto una settimana particolare, perché dopo il ko contro la Viterbese è stato aggredito verbalmente da un gruppo di tifosi, e per il suo Bari il match dello Scopigno potrebbe rappresentare un importante crocevia: «La squadra lavora bene, sono sereno - ha detto in conferenza-, però dobbiamo trovare equilibrio, subiamo troppi gol».Rieti e Bari sono in cerca di riscatto, benzina versata sul fuoco di una partita tutt'altro che dall'esito scontato. Intanto attraverso una nota ufficiale il club amarantoceleste ha comunicato che: «a causa di ritardi nella spedizione delle tessere abbonamento ufficiali per la stagione 2019/2020, domenica 8 settembre 2019 coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento dovranno presentarsi muniti del tagliando provvisorio che attesti l'effettiva sottoscrizione. Chiunque sia sprovvisto di tale tagliando non potrà avere accesso allo stadio».Addario, Aquilanti, Bartolotta, Bellopede, Beleck, De Sarlo, De Paoli, Esposito, Gigli, Granata, Guiebre, Lazzari, Marcheggiani, Marino, Palma, Pegorin, Poddie, Sette, Tiraferri,Tirelli, Zanchi, Zampa.(3-5-2): Pegorin; Aquilanti, Gigli, Zanchi; Esposito, Palma, Zampa, Tirelli, Guiebre; Beleck, Marcheggiani. All. Mariani(4-3-3): Frattali; Kupisz, Di Cesare (c), Perrotta, Costa; Hamlili, Schiavone, Scavone; Neglia, Terrani, Antenucci. All. Cornacchini: Perenzoni di RoveretoAvellino - Teramo (stasera, ore 20.45)Cavese - Vibonese (domani, ore 15)Monopoli - Catanzaro (domani, ore 15)Reggina - Bisceglie (domani, ore 15)Rende - Ternana (domani, ore 15)Sicula Leonzio- Paganese (domani, ore 15)Virtus Francavilla- Casertana (domani, ore 16.30)Potenza - Catania (domani, ore 17.30)Viterbese- AZ Picerno (domani, ore 17.30)Catania, Viterbese e Ternana 6Reggina, Picerno, Catanzaro e Bisceglie 4Paganese, Casertana, Bari, Potenza, Monopoli e Avellino 3Virtus Francavilla e Cavese 1Teramo, Sicula Leonzio, Vibonese, Rende e Rieti 0