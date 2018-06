di Renato Leti

RIETI – Si è conclusa ieri al Centro Sportivo San Sebastiano di Ponzano Romano l’edizione 2018 di “Bambini in Festa”, tradizionale torneo di giovani calciatori organizzato ogni anno nel mese di giugno dalla Valle del Tevere con gare disputate al campo comunale di Forano ed al centro sportivo di Ponzano. Nei precedenti fine-settimana erano scese in campo le formazioni delle categorie Giovanissimi, Pulcini ed Esordienti con le rispettive vittorie finali di Valle del Tevere, Mariner San Benedetto del Tronto e Casali Poggio Nativo.



Ieri è stata la volta dei Piccoli Amici dove si è imposta la squadra del Fiano Romano, al secondo posto Faleria Blu, al terzo Sant’Oreste ed al quarto Valle del Tevere. Dalle 10 alle 18 si sono disputati ben dieci incontri intervallati dal pranzo al quale hanno partecipato tanti famigliari e amici dei piccoli calciatori. Indipendentemente dai risultati conseguiti sul campo, sono state premiate alla fine della giornata tutte le squadre che hanno dato vita al torneo.



«E’ stata una manifestazione bellissima – dice Enrico Nocelli, segretario della Valle del Tevere – che il nostro presidente Enzo De Santis ha promosso e sostenuto in modo particolare. I bambini di otto e nove anni scesi in campo ieri sono stati eccezionali, così come i rispettivi genitori, visibilmente emozionati, che li hanno accompagnati e sostenuti calorosamente. Abbiamo assistito ad una vera festa dello sport che ha coinvolto piccoli e grandi. Il prossimo appuntamento è fissato a settembre quando riprenderà la Scuola Calcio della nostra società».

