RIETI – Si è svolta nello scorso fine settimana al campo sportivo comunale di Forano la seconda fase del torneo giovanile “Bambini in Festa” organizzato dalla Valle del Tevere e giunto quest’anno alla quinta edizione. Dopo la conquista del trofeo da parte della formazione biancoblù nella categoria Giovanissimi avvenuta la settimana precedente, sono scese in campo sabato e domenica le formazioni dei Pulcini e degli Esordienti.



Nella categoria Pulcini ha trionfato il Mariner San Benedetto del Tronto che si è imposto per 1-0 nella finale contro la Spes Montesacro con la rete di Nicola Liturri premiato come miglior giocatore del torneo. Un successo particolarmente importante per il Mariner, considerando che ha schierato una squadra composta esclusivamente dai nati nel 2009 e che hanno subìto solo una rete nella gara con la Valle del Tevere. Alla Spes Montesacro, seconda classificata, è andata anche la coppa del miglior marcatore con Lazzara. I padroni di casa della Valle del Tevere hanno comunque disputato un buon torneo, cedendo solo per 2-1 nella finale per il terzo posto contro una società blasonata come il Cisco Collatino.



Nella categoria Esordienti ha vinto la formazione del Casali Poggio Nativo che ha battuto la Valle del Tevere allenata da Mattia Nocelli: una bella gara in cui le due formazioni hanno confermato le buone impressioni già mostrate durante il campionato. Al terzo posto si è classificata l’Athletic Soccer Accademy (Asa) che si è mostrata la formazione più tecnica del torneo, schierando tra l’altro solo ragazzi del 2006.



Prossimo appuntamento fissato per domenica 10 giugno al centro sportivo San Sebastiano di Ponzano Romano dove scenderanno in campo i Piccoli Amici 2009/2010 suddivisi in due gironi: parteciperanno con diverse formazioni Valle del Tevere, Fiano Romano, Faleria e Sant’Oreste.

