di Renato Leti

RIETI – Al campo Comunale di Forano nuovo fine-settimana all’insegna del calcio giovanile con la seconda fase del Torneo “Bambini in Festa” dedicato per l’occasione alle categorie Esordienti e Pulcini.



Dopo la prima giornata di gare disputate sabato scorso e riservate ai Giovanissimi (vittoria della Valle del Tevere nella finale contro il Cor 2005 Tor di Quinto), saranno gli Esordienti a scendere in campo sabato 2 e domenica 3 giugno suddivisi in due gruppi:

Girone A – Valle del Tevere, Eretum Monterotondo, Spes 1908 Bianco, Athletic Soccer Accademy

Girone B – Poggio Nativo, Atletico FC, Atlerico Vescovio, Spes 1908 Blu.



Nelle stesse giornate ci saranno anche i Pulcini a contendersi la vittoria:

Girone Arancio – Spes 1908 Giallo, Cisco Collatino Roma, Mariner S.Benedetto del Tronto

Girone Verde – Valle del Tevere, Eretum Monterotondo, Spes 1908 Blu.



Per tutti i partecipanti (atleti, familiari, accompagnatori) sarà a disposizione nei due giorni un’area ristoro con prodotti gastronomici locali.



«Siamo giunti alla quinta edizione di questo torneo – dice Enzo Nocelli, segretario della Valle del Tevere – ed il nostro impegno è stato ripagato finora da grandi soddisfazioni. Coinvolgere in questa autentica festa decine di ragazzi ed i loro famigliari provenienti da diverse località significa far vivere a giovani e adulti una giornata di gioia all’insegna dello sport ma anche dell’amicizia e del sano rapporto che deve accompagnare ogni iniziativa sociale, soprattutto a livello giovanile».

Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA