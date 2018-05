di Renato Leti

RIETI – Una giornata di sport, agonismo e tanta allegria al Comunale di Forano in occasione della quinta edizione del torneo giovanile “Bambini in Festa” organizzato sabato 26 maggio dalla Valle del Tevere e riservato quest’anno alla categoria Giovanissimi 2004. Oltre alla formazione dei padroni di casa, vincitrice del torneo, hanno partecipato Real Monterondo Scalo, Pro Marcellina, Salaria Sport Village Club, Santa Lucia Mentana Calcio, Cor 2005 Tor di Quinto.



In mattinata si sono svolte le gare dei due gironi A e B e nel pomeriggio le due semifinali con i seguenti risultati: Valle del Tevere-Santa Lucia di Mentana Calcio 3-1 e Cor 2005 Tor di Quinto- Real Monterotondo Scalo 2-1. Nella finalissima la Valle del Tevere ha poi battuto il Cor 2005 Tor di Quinto per 4-0 con doppietta di Paggetti e gol di Lancia e Mazurckj. Capocannoniere del torneo è stato Mattia Lancia della Valle del Tevere con 6 reti mentre Simunec del Cor 2005 Tor di Quinto è stato premiato come miglior giocatore della manifestazione. Nell’ambito della festa finale è stato premiato con un trofeo offerto dalla società biancoblu presieduta da Enzo De Santis il gruppo Giovanissimi 2003 della Valle del Tevere, recente vincitore del campionato provinciale di Rieti.



«E’ stata una bellissima manifestazione – dice il segretario Enrico Nocelli – con la partecipazione di persone d’ogni età che hanno accompagnato i piccoli protagonisti delle varie squadre. Il tutto sarà replicato il 2 e 3 giugno con le categorie Esordienti e Pulcini. Per l’occasione funzionerà anche il servizio ristorazione (menù completo e paninoteca) a disposizione di coloro che vorranno essere presenti per l’intera giornata».

