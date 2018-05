di Renato Leti

RIETI – Tutto pronto in casa Valle del Tevere per l’organizzazione della quinta edizione del torneo giovanile “Bambini in festa” che si svolgerà al campo comunale di Forano nell’intera giornata di sabato 26 maggio 2018. La manifestazione è dedicata quest’anno alla categoria Giovanissimi nati nel 2004 e vedrà la partecipazione di Valle del Tevere, Real Monterotondo Scalo, Pro Marcellina, Salaria Sport Village Club, Cor 2005 Tor di Quinto, Santa Lucia Mentana Calcio.



«E’ un evento che si sta rivelando come uno dei più importanti tornei giovanili della provincia di Rieti – dice il segretario Enrico Nocelli – e richiama l’attenzione di tecnici e osservatori anche a livello regionale. Il torneo è nato dall’iniziativa e dalla ferma volontà del presidente Enzo De Santis con lo scopo di impegnare i ragazzi partecipanti in una giornata di sano sport e di socializzazione che va oltre il semplice aspetto agonistico. Essere giunti alla quinta edizione significa trarre positive soddisfazioni dagli sforzi organizzativi miranti soprattutto alla crescita dei giovani calciatori sul piano umano e sociale, oltre all’espressione delle rispettive capacità calcistiche. Abbiamo notato, tra l’altro, che di anno in anno sono stati sempre di più gli accompagnatori dei piccoli atleti (genitori, fratelli, amici) che in tale occasione raggiungono Forano e le zone limitrofe: una manifestazione sicuramente importante anche per far conoscere ed apprezzare la bellezza della Sabina, la sua storia e le prelibatezze gastronomiche del territorio».



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Girone A

Ore 8.30 Valle del Tevere-Real Monterotondo Scalo

Ore 10 Real Monterotondo Scalo-Pro Marcellina

Ore 11.30 Pro Marcellina-Valle del Tevere

Girone B

Ore 9.15 Salaria Sport Village Club-Santa Lucia Mentana Calcio

Ore 10.45 Santa Lucia Mentana Calcio-Cor 2005 Tor di Quinto

Ore 12.15 Cor 2005 Tor di Quinto-Salaria Sport Village Club

Pausa Pranzo

Ore 15 semifinale 1A-2B

Ore 16 semifinale 2A-1B

Finale Ore 17.30

Martedì 22 Maggio 2018



