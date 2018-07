di Michel Saburri

RIETI - Manca solo l’ufficialità ma per l’Atletico Canneto, dopo l’ottimo campionato di Seconda categoria concluso al secondo posto alle spalle di Amatrice, non ci saranno problemi per essere ripescata in Prima categoria.



La società ha subito confermato Gianni Passarani alla guida della squadra e ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Marcello Caprioli che, in accordo con la dirigenza, sta mettendo a segno alcuni colpi importanti che rendono la matricola sabina una delle possibili mine vaganti del prossimo campionato di Prima categoria. Direttamente da Montasola sono arrivati Gianmarco Petrivelli (difensore), Alessio Cacchiani (difensore), Moreno Passarani (attaccante), Manuel Pastorelli (centrocampista) e Daniele Pitotti (centrocampista) inoltre sono arrivati il difensore ex Cantalupo e Fiano Romano, Alessandro Gattarelli, il centrocampista ex Passo Corese, Sergio Osoja, e l’attaccante Nobili.



Fabio Bertini, direttore generale della società: «Vogliamo farci trovare pronti per il salto di categoria, abbiamo rinforzato la rosa e cercheremo di essere protagonisti sin da subito. C’è grande entusiasmo e cercheremo di sfruttarlo al meglio, ci sono tutte le carte in regola per fare bene, noi vogliamo giocarcela con tutti».

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA