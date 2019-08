RIETI - Marco Marchioni torna in campo. Il 24enne fischietto reatino originario di Cantalice, al secondo anno alla Can/D, dirigerà domenica 25 agosto il derby viterbese di Coppa Italia tra Monterosi e Calcio Flaminia. Per Marchioni si tratta in realtà di un secondo debutto, visto che la scorsa stagione aveva arbitrato solo due gare ufficiali, una di serie D e una di Allievi nazionali, prima di partire per la Spagna in Erasmus dopo aver conseguito la triennale in Ingegneria Edile nella sede reatina de La Sapienza. © RIPRODUZIONE RISERVATA