RIETI – Marco Monaldi e la sua “allergia” ad uno Scopigno festante. Il fischietto di Macerata, alla sua prima stagione professionistica, ha esordito quest’estate proprio a Rieti nella sfida di Coppa Italia del 26 agosto contro il Teramo, giocata a porte chiuse, persa 2-1 al termine di una gara contestatissima. Prima il doppio giallo a Palma, poi nel finale di gara, un contestatissimo calcio di rigore che decise il match e che – alla resa dei conti – si rivelò determinante per l’eliminazione dalla competizione.Ma Monaldi, per gli “scommettitori” e per i bookmakers è senza ombra di dubbio un fattore: il 5 novembre 2017, infatti, fu designato per Rieti-Trastevere, una sfida anche quella giocata nel freddo polare del catino reatino e finita con un incredibile 3-3. Oggi, nella sua collezione finisce anche lo 0-2 col quale la Virtus Francavilla, nonostante il rosso di Tiritiello non porta bene agli amarantoceleste e d’ora in avanti quando Monaldi verrà designato per una sfida casalinga del Rieti, due cose solo possono fare: puntare forte sulla cabala affidandosi alla legge dei grandi numeri e piazzare tutta la posta sull’1 oppure andare sul sicuro, alzare il quantum e giocare un X2. Al massimo si potrà scegliere di dare “fiducia” ai cartellini rossi di Monaldi: in tre sfide allo “Scopigno” altrettante espulsioni, due dal campo (Palma ad agosto e Tiritiello della Virtus, oggi) e il dg del Trastevere Calce due anni fa.