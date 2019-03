© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà Davide Massa l’ospite d’onore della sezione di Rieti alla prossima riunione tecnica che si terrà mercoledì prossimo, 13 marzo, alle 19 al Teatro dei Condomini di via di Mezzo. Il fischietto di Imperia classe 1981 ha debuttattao il Serie A il 23 gennaio del 2011 nella gara tra Fiorentina e Lecce e ha ottenuto poi nel 2012 il premio Bernardi come miglior arbitro esordiente in Serie A. Massa a questo punto della carriera ha già all’attivo oltre centro gare di serie A e ha già debuttato in Europa League nel 2014 mentre a novembre di quest’anno ha esordito anche in Champions League nella gara tra Porto e Lokomotiv Mosca. Tra le gare di spicco dirette da Massa da segnalare la finale del 2017 della Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. Un appuntamento sicuramente da non perdere per gli associati della sezione di Rieti del presidente Massimo Basilici che avranno l’occasione di parlare e fare domande a uno degli arbitri più esperti del panomara calcistico.