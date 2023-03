Arbitri: Teresa Loreti debutta in Eccellenza, seconda gara per Andrea Santilli. Valerio Micheli, esordio in Promozione

RIETI - Teresa Loreti debutta in Eccellenza. L'arbitro dello sezione di Rieti, dopo una stagione vissuta settimanalmente sui campi della Promozione, compie il grande salto nella massima serie regionale: domenica dirigerà Villalba-Ferentino., L'altro arbitro reatino di spicco, Andrea Santilli, dopo il debutto di due settimane fa in Eccellenza si conferma domenica prossima in Pro Calcio Tor Sapienza-Itri Calcio.

Da segnalere in Promozione l'esordio di Valerio Micheli: dirigerà Atlethic Soccer Academy-Riano, mentre Jacopo Bertini dirigerà la quarta gara nel secondo campionato regionale. Sempre in Promozione, va segnato il debutto dell'osservatore arbitrale Giovanni Turchetti.