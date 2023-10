Antonio Carmesini si rimette in gioco per rinforzare l'attacco del Santa Susanna

RIETI - Si rinforza ulteriormente il Santa Susanna. Arrivato alla corte di mister Roberto Pompili un ulteriore innesto per allungare la rosa e soprattutto aumentare il peso dell’attacco. Si tratta del classe 1986 Antonio Carmesini, giocatore con un passato importante nelle squadre della provincia reatina, tra le altre Rieti, Poggio Fidoni e Cantalice. Carmesini porta alla causa esperienza a volontà affiancandosi ad un altro pezzo da novanta del calcio reatino come Fabrizio Ometto.

«Tutto è nato quasi per caso – spiega Daniele Nicolò, dirigente del Santa Susanna – Antonio e il mister si sono incontrati a settembre per vedere una partita e parlando del più e del meno si è proposto per fare qualche allenamento. Mister Pompili e tutta la squadra lo hanno accolto a braccia aperte e lui, colpito dall’entusiasmo e dall’ambiente, ha deciso di firmare e dare una mano alla causa».

Carmesini ha già debuttato con la maglia del Santa Susanna nella prima giornata di campionato, quando la sua squadra ha battuto 4-1 al Gudini la Torpedo Rieti. «Subentrato ad Ometto nei minuti finali – spiega Daniele Nicolò – ha comunque creato un paio di occasioni sfiorando il primo gol con la nostra maglia.

Il minutaggio non è stato ampio, deve chiaramente ritrovare la giusta condizione atletica dopo un periodo di inattività ma nonostante questo ha dimostrato di essersi allenato alla grande in questo periodo e di poter presto darci il suo contributo al massimo delle sue potenzialità, sia tecniche che fisiche».