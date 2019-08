© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Football Club Rieti ufficializzo l'ingaggio di di Antonio Aquilanti.Aquilanti, difensore centrale nato a Lanciano l'8 novembre 1985, si è messo a disposizione di mister Mariani ed indosserà la maglia numero 4 del Rieti.Difensore centrale di esperienza, ha collezionato 217 presenze in serie B con le maglie di Pescara, Ascoli e Lanciano, esordendo all'età di 18 anni e 12 giorni nella serie cadetta proprio con la maglia del Pescara, nella gara terminata 2-2 contro il Bari. Il nuovo acquisto del Rieti vanta, inoltre, 181 presenze in Lega Pro. Aquilanti ha raggiunto l'accordo con la società anche grazie al rapporto di conoscenza e di stima reciproca con il direttore generale Pierluigi Di Santo, sin dai tempi di Ascoli.«Ringrazio il presidente Riccardo Curci per l'opportunità - dichiara Aquilanti - Sono molto felice di essere qui a Rieti e darò il massimo per questa maglia. Sono a disposizione del mister e di tutta la società e sono pronto a difendere i colori amarantocelesti, mettendo sul campo esperienza, voglia e sudore ad ogni partita».