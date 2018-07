di Renato Leti

RIETI – Una carriera calcistica proiettata a suo tempo verso ambiziosi e meritati traguardi interrotta purtroppo da una serie di infortuni che ne hanno compromesso il proseguimento ma l’amore per questo sport rimane e, pur con obiettivi diversi, non s’interrompe la voglia di vincere e di conseguire risultati importanti.



Andrea Di Battista, nato a Rieti il 22 settembre 1983, rimane uno dei personaggi più noti del nostro calcio provinciale e regionale e punta ad un futuro da tecnico qualificato dopo aver cessato l’attività agonistica.



Da giocatore ha disputato campionati importanti?

«La massima categoria in cui ho avuto l’opportunità di giocare è stata la serie D indossando le maglie del Latina e del Civitavecchia; successivamente ho disputato diversi campionati in Eccellenza e Promozione».



Fino al giorno dell’infortunio…

«Purtroppo è arrivato un maledetto giorno in cui mi sono infortunato seriamente frantumando tutto quello che si poteva danneggiare in un ginocchio. Ho dovuto affrontare un’operazione dietro l’altra finendo sotto i ferri per ben quattro volte».



Comunque dopo è ritornato in campo?

«La voglia di rivalsa era tanta e non ho resistito molto lontano dal terreno di gioco, anche se ho preso la cosa più che altro come un divertimento indossando le maglie di alcune squadre di Prima, Seconda e Terza categoria».



Poi la scelta di fare l’allenatore…

«Nel contempo ho voluto provare ad allenare iniziando a fare da secondo a tecnici di spessore che guidavano formazioni di Eccellenza e Promozione. In tale veste ho avuto la grande soddisfazione di vincere il campionato provinciale con la formazione Juniores de La Sabina».



Adesso vuole tornare ad allenare a Poggio Mirteto dopo l’esperienza fatta a Montasola nello scorso campionato?

«Per la prossima stagione proverò a dare una mano alla squadra del mio paese, il Poggio Mirteto Calcio in Prima categoria e magari, in futuro, di avere qualche opportunità anche in categorie superiori. Lo scorso anno al Montasola è stata una stagione complicata ma alla fine è stata raggiunta la salvezza senza eccessive apprensioni ed è stata un’esperienza molto importante dalla quale poter ripartire e migliorare. Devo sicuramente ringraziare il direttore sportivo Alessandro Pieroncini che in questi ultimi anni mi ha dato la possibilità di fare determinate esperienze».



Programmi futuri?

«Ho intenzione di conseguire il patentino di allenatore e spero di riuscirci in tempi brevi, anche se non è una cosa semplice visti gli orari di frequentazione ai corsi per una persona impegnata in determinate attività lavorative e in tal senso non ci sono facilitazioni. Questo comunque è il mio obiettivo e in futuro spero di poter allenare seriamente una buona squadra».

