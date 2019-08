RIETI - Il Rieti annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea De Paoli: l'attaccante classe 1999 ex Samb, arriva a rinforzare il reparto offensivo di mister Alberto Mariani.



«Sono davvero felice di essere approdato al Rieti - afferma De Paoli - Ringrazio il presidente Riccardo Curci ed il direttore generale Di Santo per l'opportunità e per la fiducia. Sono pronto a dare il 100% per questa maglia, mettendomi a disposizione del mister giorno dopo giorno».