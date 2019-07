© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uno degli argomenti destinati a tenere banco in casa Rieti anche nelle prossime settimane è quello relativo alla questione stadio, che per il momento, oltre alle gare, ospiterà anche gli allenamenti. Difficile ipotizzare che questa soluzione resti percorribile per tutta la stagione, anche perché il manto erboso, con l'arrivo dell' inverno, è destinato a logorarsi.Già oggi alcuni tecnici hanno iniziato il lavoro ed alcuni sopralluoghi per capire quali interventi mettere in atto nei prossimi giorni, ma è chiaro che, anche per la questione "seggiolini" da mettere a norma, ci sia bisogno di risorse importanti.Da qui l'idea della società di organizzare alcune amichevoli importanti allo stadio nelle prossime settimane, amichevoli che non riguarderanno direttamente il Rieti, ma alcuni club di serie A, come per esempio Lazio e Roma, vista l'amicizia che lega il club a Lotito o il neo ds giallorosso Petrachi, il cui incasso potrebbe aiutare proprio in queste operazioni.Non è ancora noto quali saranno le squadre a prenderne parte, ne tantomeno le date, "misteri" che però potrebbero essere risolti a breve.