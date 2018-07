di Christian Diociaiuti

RIETI – Come gioca il Rieti e come giocano i ragazzi che da lunedì si stanno allenando in amarantoceleste per formare la squadra che giocherà in C? Una prima risposta il tecnico Ricado Chéu e i giocatori la daranno nella prima amichevole della stagione, quella in programma sabato (21 luglio) alle 17.30 al Gudini. L’avversaria sarà il Poggio Nativo di Prima Categoria. Una chance ottima per mettere in pratica quanto studiato nei primi 6 giorni di lavoro da parte della squadra che giornalmente registra delle ufficialità e che vede in prova alcuni ragazzi al Gudini. Il primo banco di prova, dunque, non sarà il test con il Lecce (la gara rimane in programma il 26 luglio allo Scopigno) che giocherà in B, ma con un team come il Poggio Nativo che parteciperà a un torneo regionale. La curiosità, ovviamente, è tutta dei tifosi che vogliono vedere all’opera una squadra giovane e che man mano va completandosi. Curiosità anche sul 4-3-3 di Chéu e sulla sua idea di gioco, che il tecnico sta trasmettendo ai suoi ragazzi nei momenti tattici degli allenamenti.

