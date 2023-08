Amatrice Rieti espugna Poggio Mirteto 4-0. Commenti e tabellino

RIETI - Prosegue la preparazione della Ss Amatrice Rieti in vista del campionato d’Eccellenza ormai alle porte. Nell’amichevole di Poggio Mirteto (squadra di Promozione) alla sua prima uscita stagionale un buon test per gli uomini di Angelone che battono i padroni di casa 4-0 al termine di una gara partita su buoni ritmi malgrado il caldo torrido del pomeriggio mirtense. Succede tutto nel primo tempo con la tripletta di Covarelli e la rete di Giovannini.

Il primo tempo

Dopo appena un giro di lancette arriva il vantaggio dell’Amatrice Rieti con Covarelli il quale ruba palla sulla trequarti e lascia partire una rasoiata col mancino che si infila all’angolino alla sinistra di Sechi. Un minuto dopo Poggio Mirteto non sfrutta un errore in disimpegno degli ospiti e il pallonetto di Mirko Luciani è facile preda di Egidio. Gli amarantocelesti insistono e vanno più volte al tiro con Mattei e Monaco che non inquadrano lo specchio. Al 22’ arriva il raddoppio dell’Amatrice Rieti: bella trama degli ospiti che sfondano centralmente grazie all’uno-due targato De Fato-Covarelli con quest’ultimo che di destro piazza il pallone ancora una volta all’angolino per la doppietta personale e il 2-0. Al 35’ Covarelli serve a centro area Monaco il quale si coordina per una splendida rovesciata che finisce però alta sopra la traversa. Al 40’ incursione di Giovannini che viene sgambettato in area da Papi: l’arbitro Bejan indica il dischetto decretando il rigore per gli ospiti. Dagli undici metri va Monaco il quale spiazza Sanesi ma colpisce in pieno la traversa. Al 45’ arriva la tripletta di Covarelli: il numero 10 reatino batte una punizione dalla destra che trova una deviazione della barriera e inganna l’incolpevole Sanesi per il 3-0. Un minuto più tardi arriva la gioia personale di Giovannini che, servito da Mattei, calcia dal limite trovando l’angolo giusto e Rieti cala il poker poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Al rientro dagli spogliatoi formazioni stravolte con parecchi cambi. Dopo un minuto sono i mirtensi pericolosi con un lancio all’indirizzo di Pileri il quale calcia al volo a lato. Al 48’ risponde l’Amatrice Rieti: imbucata di Giovannini per la conclusione del neo entrato Stefano Fiscaletti che trova la bella risposta di Sanesi.

Al 54’ grandissima occasione ancora per Fiscaletti che supera il portiere mirtense in uscita con un pallonetto ma Papi sulla linea interviene concedendo solo il corner. I ritmi si abbassano anche a causa del grande caldo. Rieti torna ad essere pericolosa all’85’ su calcio d’angolo: a colpire di testa è ancora Stefano Fiscaletti che impatta alla perfezione ma la palla si stampa sul palo alla destra di Luciani.

Le dichiarazioni post gara

Antonio Domenici, allenatore Poggio Mirteto: «Sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Abbiamo cominciato la preparazione da poco quindi i ragazzi si sono stancati parecchio ma devo fargli assolutamente un plauso per l’impegno, l’atteggiamento e la qualità messa in campo contro una squadra nettamente più forte e di un’altra categoria. Continuiamo a prepararci in vista dei prossimi impegni».

Mattia Di Loreto, Direttore sportivo Ss Amatrice Rieti: «Una buona partita, abbiamo affrontato una squadra quadrata che gioca un buon calcio, l’importante era vincere e non subire gol. Ci siamo riusciti, siamo soddisfatti, adesso testa a domenica prossima».

Il tabellino

Primo tempo

Poggio Mirteto: Sechi (25’ Sanesi), Thau, Ciaccio, Paoloni, Papi, Fabri, Galletti (32’ Colamedici), Rodolfi, Del Vecchio, Ceccarelli, Luciani M.

Ss Amatrice Rieti: Egidio, Fiscaletti A., Campanelli, Donatangelo, Scipioni, Filosa, Mattei, De Fato, Monaco, Covarelli, Giovannini.

Secondo tempo

Poggio Mirteto: Sanesi (60’ Luciani M.), Lulli, Papi (65’ Varsalona), Colamedici (68’ Mancinelli), Mamarang, Ciaccio (65’ Di Giacobbe), Paoloni, Rodolfi, Del Vecchio (65’ Nobili), Luciani M. 65’ De Angelis), Pileri. All. Domenici

Ss Amatrice Rieti: Pezzotti, Fiscaletti A., Grassi, Tiraferri, Di Francia, Sciarra, Di Nicola, Donatangelo (75’ Maroccia), Giovannini (75’ Battisti), Monaco (80’ Boncompagni), Mattei (68’ Luciani). All. Angelone

Reti: 1’, 22’, 45’ Covarelli, 45+1’ Giovannini