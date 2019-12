© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un gol di Tirelli nella seconda parte del primo tempo, decide l'amichevole in famiglia tra il Rieti (in maglia nera) e la Berretti (in bianco). Squadre in campo, però, con le carte un po' mischiate per provare alcuni elementi del settore giovanile coi più grandi.E al "Gudini" - che come detto ha riaperto i battenti al club amarantoceleste - ne è venuta fuori una sfida intensa ed equilibrata, vinta dalla squadra con più titolari negli undici di partenza, ma con un avversario "allenante" capace di ribattere colpo su colpo. La squadra tornerà ad allenarsi domattina, poi prima di pranzo il "rompete le righe" e vacanze in modalità on fino al 1° gennaio. Dal 2, in concomitanza con la riapertura delle operazioni di mercato, la ripresa dell'attività.E a proposito di mercato, la società smentisce interessamenti per il portiere lettone Zommers, la cui procura è curata dall'avvocato Schilirò, lo stesso che ha seguito Curci nell'operazione di recompra del club da Italdiesel.